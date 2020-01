Diana Su, habla del enorme éxito logrado por la película “Parásitos”

Dian Su, habla del enorme éxito logrado por la película “Parásitos”

“Parásitos”, es una película que viene con buena bandera, con viento en popa, siendo un caso que no es muy común en el cine (más allá de los globosters), y Diana Su considera que los méritos de la misma han sido particulares, impulsándola para convertirse en un auténtico fenómeno mundial.

En la sinopsis se plantea que toda la familia de Ki-taek está desempleada. Gi Woo, el hijo mayor, empieza a impartir clases de inglés en casa de los Park. Pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, ambas familias se vuelven cercanas hasta que se enredan en un incidente inesperado.

Diana Su considera que la máxima proeza de “Parásitos”, es que logra que la gente salga del cine queriendo platicar acerca de ella y de sus diversos mensajes.

¿Cómo van las cosas para “Parásitos” en México?

Muy bien por ahora, a la gente le ha encantado la película desde su estreno el 25 de diciembre del 2019 tanto en Cinemex como en Cinépolis México.

¿Ha sido la más exitosa del realizador Bong Joon-Ho?

En efecto, está saliendo en todas las listas de lo mejor del año, porque es una película alucinante la cual desde que se llevó la Palma de Oro ha estado siendo premiada en todos lados, ganó el Globo de Oro y esperamos que se lleve varios premios en los Oscar.

El director surcoreano Bong Joon-Ho ha logrado una enorme repercusión con este filme que sigue triunfando a nivel global y es una seria candidata a ganar el Oscar.

¿En qué categoría la clasificarías?

Es una película que camina por varios géneros, es un thriller, es un drama, y también tiene toques de humor negro, un humor inteligente, es una película que tiene un tema universal independientemente que venga de Corea. Es una película que es para todo, aunque bueno la clasificación es de 15.

¿Logra compartir la empatía hacia sus personajes?

Totalmente lo logra, porque además son mundos distintos, la película te presenta las película las dos perspectivas, las dos maneras de vivir de estas familias, si bien sí está este comentario y se nota claramente que el director quiere decir algo con esta película, tampoco es algo que trata de imponernos, el director no quiere que pienses de cierta manera, como él, y que saques esa opinión dirigida hacia algo, creo que el director te da la libertad de terminar eligiendo lo que quieres.

Diana Su confirmó que ganar premios impulsa a los filmes para que más gente acuda a verla, aunque en México no sucede así tradicionalmente.

¿Entonces es una filme que permite que el espectador elija?

Así es, es que tampoco se trata de ponerse de una lado o del otro, de ver a alguien como el enemigo, ni al otro como el héroe, el mensaje central es que todos somos parásitos, todos somos estos organismos que vivimos de otras especies desde el punto que nos robamos el wifi de los vecinos, aunque en la película te lo muestra de una forma mucho más perturbadora, entonces, todos lo somos y cómo eso repercute en la vida de los demás ya sea en mayor o menor medida.

¿Es un caso sui géneris lo que estamos viendo con esta película?

Yo creo que este es un caso particular de cómo esta película se ha ganado esta opinión positiva de parte del mundo, cómo ha sido la película más taquillera en varias partes del mundo, en específico en Estados Unidos por ejemplo, entonces sí es una película diferente ese ese sentido, que ha logrado llamar la atención de cualquier persona, pero siento que hay muchas películas que están ahí, el problema es que hay muchas películas que están ahí pero que no nos llegan, entonces esta es una oportunidad para distribuidores, para productores, para directores, para que lleguen más producciones que se exijan también, porque si la audiencia acude a estas funciones y apoya, pues también abre la puerta para que también se pueda invertir más y traer otro tipo de cine.

“Parásitos” ha ganado el Globo de Oro a la mejor película extranjera y también ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes.

¿Consideras que debemos cambiar nuestra perspectiva al respecto?

Creo que es una oportunidad muy grande para aquella personas que están predispuestas y que ya luego, luego le ponen una barrera con el cine de otro idioma que viene de otro país.

¿Te refieres a películas que nos hagan experimentar sentimientos encontrados?

Exacto, esas películas que la experiencia no solo se quede en la sala de cine, que tú salgas y la puedas seguir platicando, que la puedas recomendar, que se quede como un referente en tí en algo, esta es un gran ejemplo para eso, yo espero realmente que la gente le den confianza a estas producciones que no son de México y no son estos globosters, hay mucho más cine allá afuera, independientemente son del tipo que sí podemos entender, porque ahora las cosas son universales.

Ricardo D. Pat