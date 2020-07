Diana Hyland: La novia de John Travolta que también murió de cáncer de mama

La muerte de Kelly Preston por cáncer de seno el domingo no fue la primera vez que John Travolta perdió a alguien por la enfermedad mortal.

Diana Hyland, una actriz con la que el actor, de ahora de 66 años, tuvo un romance por todo un año, y quien murió por la misma causa hace 43 años en 1977.

A los 41 años, Diana Hyland era 18 años mayor que John Travolta, que tenía 23 años en ese momento. Ella interpretó a su madre en la película de televisión de 1976 "The Boy in the Plastic Bubble".

Diana Hyland murió en marzo de 1977 por cáncer de mama

"Nunca había estado más enamorado de nadie en mi vida", dijo Travolta a la revista People en 1977. "Pensé que estaba enamorado antes, pero no lo estaba. Desde el momento en que la conocí me atrajo. Éramos como dos maníacos hablando todo el tiempo en el set de "Bubble". Después de un mes se volvió romántico ".

Según el medio, la pareja se volvió inseparable durante el rodaje de "The Boy in the Plastic Bubble".

"Me divertí más con Diana que nunca en mi vida. Y lo extraño es que justo antes de conocernos pensé que nunca tendría una relación exitosa. Ella me dijo que ella también había pensado lo mismo. Entonces, bam".

John Travolta admitió que antes de la muerte de Diana Hyland, la pareja había planeado llevar su relación al siguiente nivel, y el futuro parecía brillante.

"Escogí una casa, y Diana y yo estábamos planeando mudarnos justo después de esta película", dijo John Travolta, refiriéndose a "Saturday Night Fever", que se estrenó meses después de la muerte de Hyland.

"Si ella estuviera viva, es muy posible que me hubiera casado con ella".

John Travolta con la actriz, Diana Hyland y su pequeño hijo, Zachary

Mientras que Diana Hyland se sometió a una mastectomía dos años antes, John Travolta dijo que "no sabía con certeza que iba a morir hasta dos semanas antes".

Durante la mitad de la producción de "Saturday Night Fever", Diana Hyland murió en los brazos de Travolta, según reportes de varios medios en su comento.

"Sentí que se le cortaba el aliento".

En ese momento, John Travolta dijo que siempre se había considerado un hombre de una sola mujer y que no había nadie más desde Diana Hyland.

"Le di una gran alegría en los últimos meses de su vida. Siempre siento que ella está conmigo, quiero decir que sus intenciones lo son. Diana siempre quiso el mundo para mí de todas las formas posibles".

Kelly Preston y Diana Hyland mueren por cáncer

Poco más de 10 años después de la muerte de Diana Hyland, John Travolta encontró el amor otra vez. El actor conoció a Kelly Preston, una actriz, mientras filmaba "The Experts" en 1988. Se casaron en 1991 y permanecieron juntos hasta su muerte a los 57 años.

Kelly Preston muere por cáncer de seno en julio 2020

John Travolta confirmó la muerte de Kelly Preston en Instagram y dijo que siguió a una batalla de dos años contra el cáncer de seno.

"Es con un corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno", escribió Travolta en Instagram el domingo. "Ella peleó valientemente con el amor y el apoyo de muchos".

Él continuó: "Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor de Kelly y la vida siempre será recordada. Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero ten en cuenta que sentiré tu efusión. de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT".

A Kelly Preston le sobreviven su esposo, John Travolta, así como su hija Ella, de 20 años, y su hijo Benjamin de 9 años. Su hijo Jett murió en 2009 a la edad de 16 años.