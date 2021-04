Alfredo Adame vuelve a dar de que hablar en las redes sociales y esta vez no es por su ya polémica candidatura política, sino por el inesperado encuentro que tuvieron las actrices Diana Golden y Mary Paz Banquells, quienes en el pasado fueron esposas del actor.

Una reciente emisión del programa Ventaneando evidenció el acercamiento que tuvieron Diana y Mary Paz en un pasado evento realizado en el teatro Centenario de Coyoacán. La primera en hablar fue Golden quien le dijo a la ex esposa de Adame que le daba mucho gusto verla feliz, esto luego de haber sufrido violencia a manos del actor.

A partir del minuto 19:57 del video que La Verdad Noticias trae para ti es posible ver cómo la actriz colombiana se acerca a Mary Paz Banquells, a quien le da un efusivo abrazo y le dice lo siguiente: “Hermosa, te quiero dar un abrazo porque somos víctimas del mismo dolor, te quiero, no sabes qué gusto me da verte ahorita”.

Posterior a su encuentro con la hermana de Rocío Banquells, Diana aseguró que no entiende cómo ella pudo soportar por tanto tiempo al ahora político: “No sé cómo se lo aguantó tanto… Me da gusto verla y verla bien. Está maravillosa, está resplandeciente Mary Paz. O sea realmente está regresando a la vida después de un maltrato de tantos años”.

Diana Golden manda fuerte advertencia a Alfredo Adame

Diana Golden envió un fuerte mensaje a Adame.

Por otro lado, la actriz señaló que aún existen secuelas del maltrato que vivió al lado de Adame: “-Las secuelas- nunca se quitan, el que te metan una pistola en la boca a los 19 años, a esa edad, que te corran, todas las cosas que me hizo, eso no se olvida. Pero además yo sí lo hubiera olvidado, pero él se encarga de no olvidarlo”.

Finalmente, Diana Golden lanzó una fuerte advertencia al actor, pues asegura que ya son más las mujeres que se unen en su contra: “Sí, aquí estamos, qué tal, Alfredo “N”, aquí estamos las dos, míranos, ahí vamos por ti. Cuídate mi amor, porque ya somos cada vez más las que nos unimos. Unidas porque somos víctimas del mismo maltratador”.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha reaccionado al inesperado reencuentro de sus ex esposas y tampoco ha dicho algo al respecto de las declaraciones de Diana, pues se sabe que el actor está enfocado en su candidatura a Diputado Federal por la alcaldía de Tlalpan, la cual cuenta con el apoyo del partido Redes Sociales Progresistas.

Fotografías: Redes Sociales