La actriz Diana Golden causó gran revuelo en las redes sociales al revelar que sostuvo un romance con el cantante español Julio Iglesias, a quien tuvo la oportunidad de conocer cuando ella era apenas una niña y que por azares del destino volvió a encontrarse con él.

En un reciente encuentro con la prensa, Diana Golden aseguró que Julio Iglesias fue un gran amante y que su romance le ayudó a olvidar el amargo momento que vivió cuando estuvo casada con el polémico actor Alfredo Adame, con quien actualmente está peleada.

“Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor. Fue justo después de Adame y ¿a quién no se le va a olvidar Adame después de Julio Iglesias?”, reveló la actriz.

Diana Golden contó cómo fue que ocurrió su romance con él: “Yo lo conocí en Cali, en el 75 yo tenía 10 años y cuando lo volví a ver aquí en la casa de Pepe Guindi, hubo una cena y ahí lo vi. Le dije: 'Hola, yo soy la hija del doctor Goldenberg, me conociste hace 10 años'”.

La ex esposa de Alfredo Adame mencionó que la relación entre ellos nunca fue pública ya que a Julio Iglesias le gusta ser discreto en lo que respecta a su vida privada: “Nunca la aceptó (la relación) y nunca existió para el público. Él es muy discreto y es la persona que me enseñó que la discreción es la mayor de las virtudes”.

Diana Golden asegura que Julio Iglesias era un buen amante

Diana Golden causó revuelo al revelar que Julio Iglesias es muy bueno en la intimidad.

Asimismo, Diana Golden halagó a Julio Iglesias y aseguró que él siempre fue un caballero: “Fue un gran amor en mi vida y me siento muy feliz por él en este momento. No quiero mezclarlo en escándalos y fue tan lindo, tan caballero, tan buena persona, simpático y te hacía reír muchísimo”.

Eso sí, la actriz aclaró que nunca vivió con Julio Iglesias y que solamente lo veía cuando venía a México: “En esa época él seguía enamorado de su ex mujer. Yo no vivía con él, lo veía algunas veces y lo acompañaba cuando venía, me tocó en Manzanillo grabar un disco con él. Fue una relación breve y muy hermosa”.

Por último, Diana Golden no tuvo reparo en confesar que ella tenía 22 años cuando comenzó la fugaz relación que sostuvo con Julio Iglesias, además de aseguró que él fue un buen amante: “Yo tenía 22 años y en la intimidad muy bueno, inolvidable”.

Fotografias: Instagram