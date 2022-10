Diana Golden hará todo para que Alfredo Adame le dé una disculpa pública

La actriz Diana Golden fue la primera esposa del polémico actor Alfredo Adame, pero que se terminaría divorciando de él después de que la maltratará durante su matrimonio, además lo demandó por difamarla públicamente.

Aunque ella ha ganado la demanda y Adame deberá darle una suma de dinero como compensación, asimismo, una disculpa pública que hasta el momento el actor no ha cumplido.

De modo que Diana Golden buscará por todos los medios legales para que su ex esposo Alfredo Adame cumpla la sentencia del juez: “Ya le debe tres multas al juez, no a mí, al juez, y espérense, que le falta su disculpa pública, él dice que no la va a dar, eso se lo mandó un juez”.

Diana Golden asegura que le importa más la disculpa pública que el dinero

También, Diana Golden comentó en una entrevista en exclusiva de “Venga la Alegría”, que te compartimos aquí en La Verdad Noticias, que lo que más le importa es que Alfredo Adame se disculpe públicamente.

“Más que el dinero, es la disculpa, sinceramente, porque son muchos años difamándome a mí, a mi familia, a mi madre santa que hace 15 años que está en el cielo; diciendo que era narcotraficante y que yo salí huyendo de Pablo Escobar ¡Por el amor de Dios!, cuando mi padre fue un cirujano plástico” dijo Diana Golden.

Además, aprovechó comentar que se tenía muy merecida la reciente golpiza que le dieron a Alfredo Adame, pues por fin se metió con alguien más fuerte que él: ”Mira, hasta que se metió con alguien que sí le pegó ¿Para qué anda hablando tanto?”.

¿Qué edad tiene la actriz Diana Golden?

Diana Golden edad:

La famosa actriz Diana Golden ya tiene 57 años y estuvo casada con Alfredo Adame desde 1998 y se divorciaron un año después en 1999.

