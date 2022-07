Diana Golden afirma que fue esposa de Alfredo Adame por chantaje

El matrimonio entre Diana Golden y Alfredo Adame duró únicamente dos años y terminaron divorciándose en 1990 por varios conflictos que fueron llevados a los medios, al igual que la demnada que la actriz le puso a Adame.

Ahora, Diana Golden vuelve a hablar del tema en el programa llamado 'Chisme No Like' y hace algunas revelaciones del motivo de su casamiento con Alfredo Adame. Pues ella confesó que no se casó por amor, sino por chantajes del actor quién le dijo que solo cásandose con él para que pudiera tener trabajo como actriz.

Asismismo, afirma que nunca durmieron en la misma cama durante el matrimonio y la maltrataba hasta que Alfredo Adame la sacó de la casa que compartían: "El señor me puso una pistola en la boca, me rompió toda mi ropa y me sacó a la calles a las tres de la mañana en pijama y descalza, si eso no es maltrato, yo no sé qué es".

Diana Golden rectifica que demandó a Adame por difamación

Alfredo Adame difamó a Diana Golden al llamarla delincuente.

A pesar de lo que vivió con Alfredo Adame, la verdaderá razón por la que Diana Golden lo demandó en el 2018 fue porque hizo una difamamción de su persona, pues el actor afirmó que la actriz se había convertido en una delincuente.

"Por lo que lo demandé ahorita fue por difamación y daño moral, porque el dice que yo me le escapé a la delincuencia”.

También confiesa que a pesar de ganar el juicio, la actriz quiere una disculpa pública por parte de Alfredo Adame. Aunque sigue pendiente que el actor le pague 18 mil pesos por los daños morales que le ocasionó, ella afirma que no le interesa el dinero incluso dijo que se lo daría a los perros.

Por otra parte, como te contamos en La Verdad Noticias, Diana Golden se unió con Mary Paz Banquells para enfrentar a Alfredo Adame.

Te puede interesar: Diana Golden se burla de Alfredo Adame y su situación económica

¿Qué edad tiene Diana Golden?

Diana Golden emezó a trabajar en México en 1986.

La actriz colombiana Diana Golden actualmente tiene 56 años y nació el 6 de agosto de 1965 y fue en el año 1986 que inició su carrera en México con la película ‘Mentiras’.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.