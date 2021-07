Diana Bracho se despide de “Doña Luz” de “Qué le Pasa a mi Familia”

La exitosa telenovela de Televisa “Qué le Pasa a mi Familia” está en su recta final y los televidentes se están preguntando qué pasará con “Doña Luz Rueda”, uno de los personajes más queridos e interpretado por Diana Bracho, y fue la misma actriz quien reveló los detalles.

Recordemos que el final de la telenovela se transmitirá este domingo 11 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas. ¿Qué pasará? La protagonista de esta producción reveló todos detalles durante una entrevista para Fórmula Espectacular, mismos que te traemos en La Verdad Noticias.

“Doña Luz”, una mujer enferma con cáncer de páncreas, en la etapa IV se convirtió en el personaje más querido de los televidentes, quienes la acompañaron en cada una de sus luchas, por lo que el final será muy conmovedor, adelantó la actriz de “Qué le Pasa a mi Familia”.

¿“Doña Luz” morirá?

Al hablar sobre su personaje en esta famosa telenovela, la actriz señaló: “Es una mujer que pasó por muchas cosas, por la violencia, por los problemas con su familia, pero encontró el amor en don ‘Jesús’ (César Évora)… Y ahora está pasando por esta enfermedad que está en fase terminal y que obviamente el desenlace ya sabemos cuál va a ser…”.

La actriz reveló que las grabaciones de su “muerte” terminaron hasta las 2 de la madrugada y fue tanta la conmoción por el fallecimiento de su personaje que “no podía caminar”.

“El último día que grabé y no podía ni caminar de la angustia, de la tristeza y muerte del personaje que tenía que ser. Teníamos que ser coherentes en la historia, no podíamos decir, ‘llegó el hijo y la salvó’. No, ella tenía cáncer de páncreas”.

“Qué le Pasa a mi Familia” se convirtió en una de las 5 mejores telenovelas de Televisa que marcaron al público, por lo que su final es de lo más esperado por los televidentes.

¿Cuántos años tiene Diana Bracho?

La actriz inició su carrera a los 4 años.

La actriz mexicana nació el 12 de diciembre de 1944 en la Ciudad de México. Actualmente a sus 76 años ha marcado una larga trayectoria en la televisión mexicana y el cine. Desde muy pequeña mostró su interés por la actuación; a los 4 años interpretó pequeños papeles en las cintas de su padre como Felipe de Jesús (1949) e Inmaculada (1950).

Diana Bracho formó parte de reconocidas novelas mexicanas como Cuna de lobos, Bajo la misma piel, Esperándote y recientemente en “Qué le Pasa a mi Familia” en donde dio vida a “Doña Luz”.

