Diana Bracho dice que Silvia Pinal está "acabada"; le duele verla así

Diana Bracho causó gran controversia en redes sociales debido a las recientes declaraciones que ofreció en exclusiva para De Primera Mano de Imagen Televisión. En dicho programa, liderado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la destacada actriz aseguró que lamenta ver “enferma” y “acabada” a Silvia Pinal.

Con la sinceridad que la ha caracterizado a lo largo de más de 70 años de trayectoria, ella recordó los gratos momentos que vivió cuando trabajó al lado de la matriarca de la Dinastía Pinal. Por tal motivo, menciona que es muy triste ver la manera en cómo ha sido expuesto al público en los últimos meses.

La primera actriz tiene gratos recuerdos de cuando trabajó a su lado.

“Silvia estaba maravillosa… Ahora me da pena verla enferma, me da pena verla acabada, yo no quiero verla así”, declaró Diana Bracho en referencia al polémico regreso de la veterana actriz al teatro, mismo que se apoderó de más de un titular en los chismes de la farándula.

Merecía un mejor reconocimiento

Al ser cuestionada sobre la obra musical de teatro que la veterana actriz protagonizó a sus 90 años y que fue presentada al público como un homenaje a su extensa trayectoria, ella aseguró que un reconocimiento debe darse cuando el artista puede recibirlo y disfrutarlo.

“Hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando, que pueda dar las gracias coherentemente, porque darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, ya no ve, ya no asunta, a mí me parece muy doloroso”, dijo Diana Bracho.

Finalmente, la primera actriz le pidió encarecidamente a su colega que “aprenda a estar de alguna manera sola”, esto debido a que Luis Enrique Guzmán aseguró que su famosa madre actúa a su tan avanzada edad para combatir la depresión.

¿Qué pasó con Silvia Pinal?

El regreso de la matriarca de la Dinastía Pinal fue opacado por las duras críticas.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Silvia Pinal regresó al teatro a sus 90 años de edad como protagonista de la obra ‘Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!’. Sin embargo, la puesta en escena fue cancelada debido a la ola de críticas que surgió en redes sociales por quienes aseguran que la actriz ya no está en condiciones de seguir trabajando.

