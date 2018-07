Día mundial del Rock: Estas son las bandas más representativas del género

El Día Mundial del Rock se celebra cada 13 de julio por conmemorarse el aniversario del festival benéfico Live Aid que tuvo lugar en Londres y Philadelphia de manera simultánea un 13 de julio del año 1985.

Pero ¿Por qué hoy es el día mundial del rock?

El artista irlandés Bob Geldof (Vocalista de la banda Boomtown Rats) creó ‘Band Aid Trust’ en 1985, un fundación para realizar la primera edición del festival ‘Live Aid’ para recaudar fondos para la tragedia que vivía Etiopía y Somalia, acosada, por la mayor hambruna de su historia.

Por la calidad de los artistas participantes, la duración de 16 horas y su audiencia millonaria, este concierto ser convirtió en un hito, trascendiendo los años hasta denominarse como una fecha simbólica del rock.

Artistas y grupos como: Queen, Bob Dylan, Elton John, Madonna, Paul McCartney, The Who, U2, Led Zeppelin, Eric Clapton, Judas Priest, Black Sabbath, David Bowie, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, entre otros; participaron de manera voluntaria en shows brindados en Londres, Inglaterra y Filadelfia, Estados Unidos, convirtiéndose en el más grande evento del rock and roll jamás celebrado.

El dinero recaudado en los conciertos superó los 100 millones de dólares.

Por la calidad de los artistas participantes, la duración de 16 horas y su audiencia millonaria, este concierto ser convirtió en un hito, trascendiendo los años hasta denominarse como una fecha simbólica del Rock.

El origen del Rock.

La forma originaria del rock es el rock and roll, el rock and roll nació luego de una mezcla de estilos musicales, entre ellos, el Blues, el Twist, la música Country, el Gospel, el Rhythm and Blues, el Bluegrass, el Boggie Woogie, el Folk, y otros más

La música rock tiene sus raíces en el rock & roll de los años 1950. En 1954 Elvis Presley grabó la canción “That’s Alright Mama” que, según la revista Rolling Stone, es la primera canción de rock and roll de la historia.

Sin embargo, otros investigadores aseguran que la primera canción fue “Fat Man”, de Fats Domino y luego “Rocket 88” (1951), de Jackie Brenston e Ike Turner (ex esposo de Tina Turner) aunque “The Fat Man” sonaría más parecida a un rhythm blues y “Rocket 88” a un boogie boogie.

El rock and roll no fue solo un fenómeno musical, fue también un movimiento cultural, una revolución generacional, protagonizada por jóvenes que querían despegarse de las costumbres de sus mayores.