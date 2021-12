Día mundial del Otaku: Conoce a los famosos que se han declarado fans del anime

Hoy 15 de diciembre se celebra el día mundial del otaku, el cual conmemora a todos los fans de esta popular cultura de animación japonesa, tanto en series como en el estilo, mismo que se ha vuelto muy famoso durante los últimos años.

Aunque antes ser otaku era ponerse un blanco en la espalda para recibir críticas y ataques, ahora cada vez más personas se proclaman fanáticas del anime, manga y cosplay, pues es un género de animación que ha sido bastante aceptado en Latinoamérica y otros puntos del mundo.

México no es la excepción, ya que ahora te hablaremos de los famosos que son fans de este género y lo han demostrado en más de una ocasión, y quienes le dieron un nuevo giro al significado de otaku y lo que representa.

Conoce a cinco estrellas fans del anime

Seguro no sabías que estas cantantes son otakus

Antes ser otaku significaba ser un antisocial o raro, sin embargo ahora es de lo más cool del momento, y prueba de eso es el fanatismo declarado de cantantes como Belinda, o Billie Eilish, quien recientemente presumió sus jeans con estampado de Lum Invader aunque también ha usado de otros animes como Jojo’s Bizarre Adventure.

Entre otros fans del anime podemos encontrar a Bad Bunny quien incluso se inspiró en el anime para su video ‘Yonaguni’, al igual que la rapera Cazzu, quien se declaró fan de Naruto, pero quien más sorprendió a todos fue el talentoso actor Keanu Reeves, quien en más de una ocasión ha demostrado su amor por el anime y fue quien volvió esta cultura cool ante el mundo.

¿Por qué se celebra el día del otaku?

¿Eres fan del anime, cosplay o manga?

Muchos se preguntan por qué se celebra el día del otaku el 15 de diciembre, y su origen se debe a que en este día fue la primera vez que se usó la palabra otaku para referirse a fans del anime, el manga y el cosplay, siendo Akio Nakamori quien la usó en la revista Manga Burikko.

En México series como Kimetsu No Yaiba, Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist, Shingeki No Kyojin, Pokémon y por supuesto Dragon Ball, se han convertido en la favorita de millones de personas. Incluidas las estrellas antes mencionadas.

