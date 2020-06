Día del orgullo LGBT: Ricky Martin y Jwan Yosef celebran con un tierno beso

Ricky Martin logró causar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas tras celebrar el “día del orgullo LGBT” con un tierno beso a su esposo Jwan Yosef. Sin duda son una de las parejas homoparentales más populares de la farándula.

Recordemos que este año el “día del orgullo LGBT” se celebrará de una manera diferente a comparación de otros años, pues a causa de la pandemia de Covid-19, este día será festejado de una manera virtual.

Por esta razón hemos visto que varios artistas y celebridades se sumen a los diferentes movimientos a favor de la diversidad sexual y los derechos de la comunidad LGBT. Y ahora Ricky Martin se viene a sumar a esta gran lista.

Ricky Martin y Jwan Yosef celebran con un tierno beso

En esta fotografía podemos observar a Ricky Martin dándose un tierno beso con su esposo Jwan Yosef, una escena que también contiene un fuerte objetivo en apoyo a la comunidad LGBT y a la libertad sobre el amor.

Con más de 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, era de esperarse que esta imagen del cantante puertorriqueño junto a su esposo causaría un gran impacto, pues en menos de 3 horas ha logrado conseguir más de 270,000 mil likes y cientos de comentarios.

Día del orgullo LGBT

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ricky Martin se pronuncia a favor de los derechos de la comunidad LGBT, pues hace unos días había expresado su preocupación ante la fuerte discriminación que existe alrededor del mundo.

Te puede interesar Día Internacional del Orgullo LGBT: ¿Por qué se celebra y cuál es su origen?

No queda duda que Ricky Martin y Jwan Yosef se han convertido en el ejemplo perfecto entre las parejas homoparentales, pues no solamente se encuentran legalmente casados, sino que ambos han logrado formar una de las familias más hermosas. Un derecho que tristemente no se ha podido lograr de una manera global.