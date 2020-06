Día del Padre: las mejores canciones en español para dedicarle a papá/Foto: Partidero

Con el Día del Padre en pleno apogeo (21 de junio), el medio Billboard ha reunido una lista de dulces canciones latinas en español relacionadas con papá que puedes dedicar a tu padre en esta ocasión especial.

La lista sincera incluye la versión ranchera de Vicente Fernández del himno del padre "Mi Viejo" al sorprendente bolero "Flor" de Los Rivera Destino con Benito Martínez, también conocido como Bad Bunny, y más allá.

La familia que ha forjado el cantante Vicente Fernández lo ha consolidado como un de los papás más famosos del espectáculo; pero este día se recuerda aún más por su inolvidable éxito musical "Mi Viejo"/Foto: Telemundo

En celebración del Día del Padre, Victor Manuelle renovó su canción "Algo le pasa a mi héroe", dedicada a su padre que sufrió y falleció de Alzheimer en 2018. La nueva versión que se escucha a continuación presenta a Kany García , Tommy Torres , Gilberto Santa Rosa , Pedro Capo y Noel Schajris.

"Junio es un mes muy importante para mí debido al Día del Padre y el cumpleaños de mi padre, el 1 de junio", dijo Manuelle en un comunicado.

"Después de su cumpleaños, se me ocurrió la idea. No podía creer que pude reunir cinco leyendas tan rápido para grabar no solo el audio sino también el video, desde sus hogares mientras mantenemos el distanciamiento social. La separación física no no disminuya la sensación que surge; es como si la hubiéramos grabado juntos en el mismo estudio”, expresó el músico.

Las canciones que te presentaremos a continuación pertenecen a géneros musicales variados, por que claro hay papás que aman la música ranchera, la balada, el pop e incluso el reggaetón.

Así que puedes elegir la que crear que más le podrá gustar a papá o la que consideras que dice lo que realmente sientes por él, ya que la música es uno de los mejores regalos que le podrás dar en el Día del Padre y aún más, si no puedes estar junto a él debido a la pandemia. ¡Feliz Día del Padre a todos los papá que hay!

Canciones en español para el Día del Padre

"Mi viejo" - Vicente Fernández

"Hoy tengo qué decirte papá" - Timbiriche

"Algo le pasa a mi héroe" - Victor Manuelle

"Amigo" - Roberto Carlos

"Qué falta me hace mi padre" - Antonio Aguilar

"A él" - Oscar D'León

"Quizás" - Enrique Iglesias

"Ese que me dio la vida" - Alejandro Sanz

"Esta es pa 'mi viejo" - Espinoza Paz

"A mi padre" - José Luis Perales

"Flor" - Los Rivera Destino ft. Benito Martinez

"Menti" - Alejandro Fernández

"Para Ti Papá" - Ulices Chaidez y Sus Plebes

"Tu Sangre En Mi Cuerpo" - Angela Aguilar con Pepe Aguilar

"Toca La Guitarra, Viejo" - Alex Zurdo