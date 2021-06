Día del Padre: Diez peores papás del cine y la televisión

Este domingo celebramos el Día del Padre, la celebración que honra aquellos que velan por sus hijos y sus familias, sin embargo, no todos los papás merecen un reconocimiento ya que muchos “huyen” de la responsabilidad y no solo en la vida real, sino que también el cine o la televisión.

Y es que así como existen grandes padres como Guido Orefice en La vida es bella, quien hizo hasta lo imposible para que su pequeño no se enterara de la cruel realidad que estaba viviendo, también existen “papás malvados” como en Los Simpson y Star Wars.

Es por ello, que en esta ocasión en La Verdad Noticias te traemos a los diez peores padres del cine y la televisión.

Peores Papás del Cine

Darth Vader

No por nada la frase: “Yo soy tu padre” es una de las más icónicas del mundo de Star Wars y es que recordemos que Luke se enteró de que uno de los villanos más temibles de la galaxia era su papá: Darth Vader.

Jack Torrance de el resplandor

Y es que Jack Torrance era un buen padre de familia, hasta que el trabajo y un hotel lo desquician, tanto que intentó matar a su esposa e hijo, y es por esto último que ingresa a esta lista de peores padres.

Ego de Guardianes de la Galaxi

¿Te imaginas tener un papá que quiere apoderarse del universo? No verdad, además que siempre expresó que no sentía algo verdadero por su hijo. Sin duda Ego, no se llevaría el título del padre del año.

Señor Wormwood de Matilda

Y es que el Señor Wormwood era capaz de dar en adopción a Matilda con tal de que no siguiera representando una molestia para él.

Peores Papás de la televisión

Tywin Lannister de Game of Thrones

Pese a que era una hombre astuto y defensor de su familia, o la menos era daba a entender, Tywin Lannister nunca fue un padre cariñoso, y menos del agrado de su propio hijo Tyrion, la grado que terminó odiando.

Marty Byrde de Ozark

La filosofía de Marty Byrde “el negocio es primero y luego intentar sobrevivir”, además de ser mala influencia para sus hijos, hizo que sus primogénitos rara vez recibieron cariño de su parte.

Don Draper de Mad Men

Pese a que sí aporta a la manutención de sus hijos, Don Draper está sin duda muy lejos de considerarse una figura paterna ideal.

Lord Cho Hak-Ju de Kingdom

Y es que aunque está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal conservar el poder, Lord Cho Hak-Ju envía a su propio hijo a asesinar al heredero legítimo al trono, por lo que estos ejemplos no lo hacen un buen padre.

Hiram Lodge de Riverdale

Hiram Lodge es padre de Verónica y Hermosa Lodge , pero para nada es contendiente al papá del año, pues es uno de los capos de droga más buscados,

Homero Simpson de Los Simpson

Clamentente Homero Simpson no se podría librar de la lista de peores padres, pues en muchas ocasiones lo hemos visto ahorcar a su hijo, no comparte suficiente tiempo con su hija Lisa e ignora por completo a Maggie. ¿Nos faltó alguno? Déjanos tus comentarios y ¡Feliz Día del Padre!

