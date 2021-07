Día Internacional del Reggae: celebrando la música que eleva, inspira y une

Sin duda Jamaica tiene dos grandes embajadores culturales en el Reggae y Bob Marley tanto que para muchos son casi sinónimos celebrados a nivel mundial sobre todo este día que se estableció en 1994.

Además del legado mencionado de Marley este día internacional celebra el discurso dado por Winnie Mandela, esposa de Nelson Mandela, y quien afirmó en un discurso de 1992 en Kingston, Jamaica: ‘El poder de la música reggae eleva, inspira y une’.

Este momento histórico significó no solo el reconocimiento del género musical sino su uso como estandarte para representar la hermandad entre Jamaica y Sudáfrica logrando que muchos se identificaran con la lucha de esta contra el Apartheid que se buscaba daba a conocer al mundo.

¿Quién fue el creador del Reggae?

Contrario a lo que muchos pueden creer erróneamente Bob Marley no es el llamado ‘Padre del Reggae’, aunque sí es uno de sus máximos exponentes, ya que este generó en realidad data de la música creada por bandas como Toots and the Maytals con su canción ‘Do The Reggay’ que se lanzó en 1966.

Otros de los primeros sonidos del género musical provienen de artistas como Clance Eccles que en 1967 promocionó la canción ‘Say What You’re Saying’ y Lee ‘Scratch’ Perry en 1968 con el tema ‘People Funny Boy’.

¿Cuál es la ideología del Reggae?

El movimiento Rastafari ha sido íntimamente ligado al género musical originado en Jamaica.

Como mencionamos en un principio el Reggae ha sido definido como una música que ‘eleva, inspira y une’ además de que este género está íntimamente ligado a la cultura de Jamaica y al movimiento rastafari prominente en los años 70 y 80.

Aunque es importante mencionar que no todo ‘Rastaman’ es necesariamente fanático o se siente identificado con este género musical ya que la ideología engloba también otra serie de pensamientos e ideas.

Es así que celebramos el Día Internacional del Reggae, música que gracias a íconos como Bob Marley es celebrada y apreciada en todo el mundo; en La Verdad Noticias seguiremos de cerca lo mejor de este género para traerte lo más reciente.

