DiCaprio pide se proteja a los indígenas de la Amazonia

La Amazonia de Brasil ha estado ardiendo en llamas y ya son más de 20 días de constante fuego, mismo que han intentado apagar con ayuda de algunos habitantes; sin embargo no se ha podido, pues se estima que la situación cada vez incrementa más.

"Lo que es vital para proteger esos bosques es proteger las culturas indígenas de allí", mencionó el guapo actor Di Caprio.

Por su parte han sido muchos los famosos que constantemente piden apoyo para sumarse a la difusión, pues aunque muchos han visto lo que ocurre; son muy pocos quienes logran hacer algo para acabar con el fuego.

"Hay una enorme tragedia en todo el mundo debido al cambio climático y a lo que está sucediendo en el Amazonas, que es realmente el pulmón de la Tierra y es vital para protegernos en el futuro", dijo el protagonista de Titanic a Reuters.

"Estamos tratando de sostener a otros para que se involucren, informen y contribuyan si pueden"; mencionó durante la alfombra roja que hubo en el estreno en Japón respecto a la película Once Upon a Time in Hollywood.

De acuerdo a lo que se dio a conocer a través de diversos portales de información; en 2019 se han presentado más de 78 mil incendios forestales en Brasil; en volumen en casi el doble del que se presentó en todo el 2018.

La especulación de los ambientalistas; es que la culpa la tienen aquellas personas que queman la vegetación con la finalidad de vender la tierra a agricultores y ganaderos.

"Los gobiernos de todo el mundo, incluido Brasil, necesitan trabajar juntos para asegurar que esto no continúe".

Quién también habló al respecto del ardiente incendio en la Amazonia, fue el guapo cantante Juanes, quien de origen colombiano prácticamente es vecino de Bolivia; por lo que externó lo que está ocurriendo y que tan difícil se la están viendo los habitantes del lugar intentando acabar con el fuego que lleva más de tres semanas.

“Lo que está pasando en el Amazonas es una tragedia de nivel incalculable y cuando ves la locura de estos líderes que son los que están manejando el planeta es aterrador, ante esas cosas uno tiene que tratar de buscar la paz en lo más profundo del alma, es la única manera de poderle ofrecer a alguien esa energía, tratar de entender lo que nos molesta y por qué nos molesta, creo que nos falta mucho poder mirarnos a los ojos y reconocernos, nos estamos dividiendo todo el tiempo, la política es experta en eso, divide a la gente, por eso creo que es tan importante el arte”.

