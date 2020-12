Dexter: elenco, fecha de estreno y TODO lo que tienes que saber

"Dexter" vive para volver a matar. Se está preparando un renacimiento de este asesino, lo que les dará a los fanáticos una novena temporada del exitoso show. Desde el estado de la filmación hasta la historia, aquí tenemos las últimas actualizaciones sobre el resurgimiento de "Dexter".

Sí, este homicida regresa para la temporada 9. ¡Está sucediendo!. El resurgimiento de Dexter tomó a los fanáticos por sorpresa cuando se anunció, pero era justo lo que todos necesitaban para emocionarse por el 2021.

Tu asesino en serie favorito regresará para la serie limitada y la sangre se derramará una vez más.

El avivamiento llegará antes de lo que piensas. Desde la filmación de noticias hasta una posible fecha de lanzamiento y la historia, hay una serie de cosas que ya sabemos sobre el resurgimiento de Dexter.

Rodaje de Dexter

La noticia de un resurgimiento de Dexter fue anunciada en octubre de 2020 por Gary Levine y Jana Winograde, presidentes de entretenimiento de Showtime Networks Inc. Dexter originalmente llegó a su fin después de 8 temporadas en 2013. La nueva serie limitada comenzará a filmarse a principios de 2021.

Fecha de lanzamiento

Si la filmación se desarrolla sin problemas a principios de 2021, Showtime reveló que la reactivación tiene una fecha de estreno tentativa para el otoño de 2021. Dada la pandemia de COVID-19, es posible que se produzcan retrasos en la producción. Sin embargo, se han filmado varios programas durante la pandemia. El renacimiento de Dexter constará de 10 episodios.

Elenco de Dexter

Michael C. Hall, quien interpretó al único Dexter Morgan, regresará para la serie limitada. Aún no se han anunciado estrellas adicionales. A menos que sea a través de un flashback, no espere que Deb de Jennifer Carpenter regrese. Deb murió trágicamente en la última temporada de Dexter.

En 2018, Michael le dijo a nuestro sitio hermano Variety que no tenía "ningún plan inmediato ni definitivo" para volver al personaje de Dexter Morgan. Durante los dos años transcurridos desde esa entrevista, el showrunner y Michael encontraron una historia digna de revivir la serie.

“Solo volveríamos a visitar este personaje único si pudiéramos encontrar una toma creativa que fuera verdaderamente digna de la brillante serie original”, dijo Gary, presidente de entretenimiento de Showtime Networks Inc., en un comunicado. "Bueno, me complace informar que Clyde Phillips y Michael C. Hall lo han encontrado y estamos ansiosos por filmarlo y mostrárselo al mundo".

Historia The KillerRevival

Se presume que Dexter está muerto después de que su bote volcó durante un huracán en el final de la serie. En los impactantes momentos finales del programa, se reveló que Dexter estaba vivo y llevaba una vida solitaria como leñador en Oregon. El final de la serie fue muy controvertido, con fanáticos insatisfechos con el final de Dexter.

El resurgimiento tendrá lugar 8 años después del final de Dexter, con el asesino en serie viviendo en un nuevo lugar "nunca lo habíamos visto antes", dijo el productor ejecutivo Clyde Phillips a TV Insider. Clyde también insinuó muchas muertes en la temporada 9.

"Dexter siempre tiene lo que llamamos 'el pasajero oscuro' viviendo dentro de él", continuó. "Está más arraigado que nunca, pero ese pasajero oscuro es una voz que no puede negar. Este es Dexter. La gente va a morir ".

¿Habrá una temporada 10 de Dexter?

No se ha dicho nada sobre extender el avivamiento más allá de una temporada. Dado que esto es televisión, todo es posible. Sin embargo, Clyde señaló en su entrevista con TV Insider que el programa "avanza hacia un final que será sorprendente pero inevitable". Parece que el resurgimiento de 10 episodios puede tener un final muy definitivo.

