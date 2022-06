Devin Booker reacciona a la foto de Kendall Jenner tomando el sol sin ropa.

Devin Booker reaccionó sutilmente a la candente fotograía de Instagram de Kendall Jenner donde posa totalmente desnuda después de su reciente ruptura amorosa.

La estrella de "Kardashians", de 26 años, compartió una presentación de diapositivas el domingo que comenzó con un chasquido para tomar el sol, y los fanáticos con ojos de águila notaron que al jugador de baloncesto profesional, de 25 años, le "gustó" la publicación en las redes sociales.

La joven Jenner le devolvió el favor, "gustando" una foto ese mismo día de Booker jugando béisbol. Múltiples medios informaron el miércoles pasado que el dúo había renunciado a su relación después de dos años juntos.

¿Cuándo empezó la relación de Kendall Jenner y Devin Booker?

La Verdad Noticias informa que la ex pareja comenzó a salir en 2020, pero esperó hasta febrero del año siguiente para oficializar su romance en Instagram. La pareja mantuvo en privado su relación, y Jenner explicó la decisión de mantenerse discreta durante la reunión de "Keeping Up With the Kardashians" en junio de 2021.

“Creo que hace mi vida mucho más fácil y nuestra relación mucho mejor, para ser honesta”, le dijo al presentador Andy Cohen en ese momento. “Simplemente siento que es un asunto privado y que nadie más puede juzgarlo o saberlo”.

La hermosa Kendall Jenner dio una visión poco común de su relación al año siguiente y le dijo a Jimmy Kimmel que vio "todos los juegos" que jugó la estrella de los Phoenix Suns. “Anoche, cené, pero todos mis amigos y familiares saben que me siento con mi teléfono [frente a mí] donde sea que esté con el juego encendido”, dijo en abril.

¿Qué dijo Devin Booker sobre su relación con Kendall Jenner?

Booker, por su parte, explicó a WSJ. Magazine en marzo que no era "difícil" mantener su amor lejos del ojo público. “Honestamente, estoy disfrutando la vida al máximo, y eso salió de mi lengua tan fácilmente porque no siempre fue así, pero siento que estoy en un buen lugar en este momento”, dijo efusivamente durante la entrevista.

“Amo a mi familia, amo a las personas que me rodean y amo el impacto que puedo tener en este mundo, la generación más joven debajo de mí y los niños que me admiran”, continuó el atleta. Actualmente, Kendall Jenner y Devin Booker se enfocan en sus carreras en medio de su ruptura amorosa.

