Devin Booker, el novio de Kendall Jenner no estará en The Kardashians

La modelo y el basquetbolista prefieren no meter a las cámaras en su relación/Foto: E! Online

La modelo Kendall Jenner y el basquetbolista Devin Booker mantienen un noviazgo un poco lejos de las cámaras. La famosa empresaria de 26 años y el jugador de de los Phoenix Suns de 25 años de edad solamente han publicado algunas fotos como pareja en sus respectivas cuentas de Instagram, pero no quieren mostrar mucho al público.

Debido a esto, Devin, el novio de Kendall Jenner no estará en la primera temporada del reality The Kardashians en Hulu, el cual trae de regreso a la pantalla chica la vida personal y profesional del famoso clan Kardashian-Jenner.

El showrunner del nuevo programa, Danielle King, reveló en una entrevista para la revista Variety, que decidieron respetar a Kendall y Devin sobre su decisión de conservar en privado su romance: "Ella mantiene su relación en privado", dijo King.

También explicó: "Los cubrimos como businesswomen y empresarias; los cubrimos como madres; cubrimos sus relaciones; y las cubrimos como familia, obviamente".

¿Cuándo empezaron a salir Kendall Jenner y Devin Booker?

La pareja lleva más de un año juntos/Foto: Noti

Kendall Jenner y Devin Booker comenzaron su relación desde junio de 2020. Sin embargo, la modelo y la estrella de la NBA hicieron oficial su relación en las redes sociales hasta después de un año juntos. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, a diferencia de sus famosas hermanas, a Kendall siempre le ha gustado mantener su vida romántica alejada del ojo público.

Por lo que su noviazgo con Booker es el primer que se ha vuelto “oficial”, después de que durante años se ha rumorado que la modelo ha salido con varios artistas y deportistas. Cabe destacar que se ha revelado que la joven pareja aún no tienen planes de boda ni hijos pronto.

¿Cómo ver The Kardashians en México?

El nuevo reality mostrará más detalles de la famosa familia/Foto: Marca

The Kardashians es una producción exclusiva de la plataforma Hulu, la cual no está disponible en México. Aunque eso no significa que en este país no se pueda ver el nuevo programa, ya que esta primera temporada estrenará sus capítulos también en la plataforma Star+ de Disney+, y es ahí donde el público mexicano verá todos los nuevos episodios.

Es posible que en la segunda temporada Kendall Jenner finalmente decida incluir a Devin Booker en el reality de su familia, como sus hermanas lo han hecho con sus parejas actuales y las anteriores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!