Devastado: Yahir manda emotivo mensaje tras el fallecimiento de un ser querido

Yahir es uno de los artistas más queridos por el público debido a su carisma y su forma de ser, por lo que siempre ha sido muy transparente con sus fans.

Es por eso que a menudo los informa sobre lo que acontece en su vida en sus redes sociales, donde publica distintos aspectos de su vida, tanto personal, como profesional, sin embargo ahora el artista está pasando por un momento muy doloroso por lo que quiso compartir con su publico su sentir.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, hace uno meses el artista mostró su compromiso al asistir con muletas a un show en Isla Mujeres, demostrando su profesionalidad, sin embargo ahora el famoso ha expresado su sentir tras el fallecimiento de un ser muy querido.

Yahir está de luto

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde el famoso aprovechó para enviar un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela, a quien de cariño le decían Nana Lupita.

En la publicación el cantante escribió: “Gracias a toda la familia y amigos por sus mensajes, a los que vinieron de fuera para estar con nosotros. Dios nos regaló la oportunidad de tener a la mejor abuela ..

Me sorprendí por tanta gente que llegó y me dijo, tu abuela me decía que me quería como una o un hij@. ¡Muy amada y con casa llena siempre!

Una bendición tener a toda la familia unida.”

Junto a la publicación el famoso publicó una serie de fotografías de su abuelita, en una de ellas se ve como se encuentra sentado a su lado mientras ella le pone la mano en la cara y ambos sonríen para la fotografía.

Te puede interesar: Majo Aguilar lanza cover de una canción de Yahir; triunfa en el regional mexicano

¿Qué edad tiene Yair?

Yahir tiene 43 años de edad

Yahir Othón Parra es un cantante y actor mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, México un 21 de marzo de 1979.

El cantante mejor conocido como se dio a conocer tras su participación en el reality show de canto de Tv Azteca, La Academía en su primera generación en donde obtuvo el cuarto lugar de la competencia. }

Actualmente a sus 43 años el famoso continúa con su exitosa carrera en el canto y recientemente pudimos verlo en la televisión siendo el presentador de La Academia 20 años.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en