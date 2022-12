Devastado, Diego Luna da el último adiós a su padre junto a su ex Camila Sodi

El actor Diego Luna se encuentra pasando por unos momentos difíciles después de que el pasado 13 de diciembre se confirmara la muerte de su padre Alejandro Luna.

Es por eso que el actor viajó hasta México para poder despedirse de su padre, el gran arquitecto, escenógrafo y académico que marco a muchos en la industria del entretenimiento y las ciencias, pues incluso fue galardonado con la medalla Bellas Artes 2016 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2001.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esta información se dio a un día de que se confirmara que el actor mexicano estaría en la terna a mejor actor por una serie de televisión por su trabajo en la serie de Disney +, Andor en los Golden Globes 2023.

Diego Luna despide a su padre

Diego Luna dedicó unas palabras por el fallecimiento de su padre

A unos días del sensible fallecimiento de Alejandro Luna, el famoso publicó en su cuenta de redes sociales "Ayer despedimos a mi padre de la forma más íntima posible". Sin embargo, en el más reciente homenaje al escenógrafo en Bellas Artes, Diego dio su mensaje público acompañado de sus hijos y de su ex Camila Sodi.

"Nosotros hicimos una ceremonia en casa para despedir a mi papá, muy íntima con su familia más cercana, pero necesitábamos hacer esto y agradecemos muchísimo el espacio, que se haya abierto la posibilidad de hacerlo aquí, porque queríamos despedir a mi papá con la familia que él escogió, que son ustedes", expresó el actor.

Además de que reconoció la labor que hizo su padre en el teatro y dedicó unas conmovedoras palabras hacia el gremio que hizo a su padre muy feliz mientras estaba en vida.

"Esa idea de que la escenografía no existe, solamente existe el teatro, se me quedó dando vueltas en mi cabeza y hoy que mi padre, aparentemente no existe, existe el teatro y eso lo contradice, porque si el teatro existe, si ustedes siguen haciendo teatro, mi papá existe, así que sigan haciéndolo, por favor"

Te puede interesar: ¿Quién fue Alejandro Luna Ledesma, padre de Diego Luna que murió a los 83 años?

¿De qué murió el papá de Diego Luna?

Alejandro Luna falleció a los 83 años de edad

El fallecimiento de Alejandro Luna fue dado a conocer por medios oficiales el pasado 13 de diciembre esto ha conmovido a todos en el mundo del espectáculo por su gran labor en el teatro.

Hasta el momento ni la familia, ni los medios han dado a conocer las causas que llevaron al deceso del padre de Diego Luna, tampoco se conoce si padecía de alguna enfermedad que comprometiera su salud, por lo que se han reservado estos datos para la familia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en