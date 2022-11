Devastada; Maxine Woodside habla por primera vez sobre la muerte de su hijo

Maxine Woodside está pasando por momentos muy duros después de que el pasado 10 de noviembre se reportara el fallecimiento de su hijo Alejandro Iriarte, por lo que ha tenido que tomarse unos días para procesar lo que acontece en su vida personal.

Sin embargo el público se encuentra al pendiente de este lamentable acontecimiento debido a que la policía se encuentra investigando el fallecimiento de Alejandro, lo que ha dado materia para la especulación en redes sociales.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en medio de este complicado momento Ana María Alvarado, compañera de Maxine en el programa de radio, Todo para la mujer, reveló que la famosa periodista se está tomando un tiempo y aseguró que podría regresar a la radio. Sin embargo ahora es Maxine quien ha abierto su corazón y hablando por primera vez de la muerte de su hijo.

Maxine habla de la muerte de su hijo

A una semana de haberse sabido el fallecimiento de Alejandro, la famosa comunicadora ha roto el silencio para expresar su sentir.

Fue en el canal de Youtube de Ana María Alvarado, donde La Reina de la Radio agradeció el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus leales seguidores y admitió cómo ha tomado el fallecimiento de su hijo.

“A todas las personas y amigos que me han mandado sus condolencias y amor solidario por la terrible pérdida de mi hijo Alejandro, les agradezco las innumerables muestras de apoyo y empatía para mi corazón tan lastimado por esta tremenda pérdida”, comentó la periodista.

Resaltó que gracias a todo el amor que ha recibido en los últimos días ha encontrado la fuerza para seguir adelante en sus actividades, además de que habló de su hijo de quien se expresó con mucho cariño.

“el privilegio de la luz con la que iluminaste siempre mi vida. Ahora ese brillo, lo llevaré eternamente en el corazón, con toda la fuerza del amor y profunda gratitud por habernos regalado la belleza de tu presencia”.

Asimismo indicó que quienes conocían a Alejandro Iriarte lo llevarán en su corazón:

“Son los seres queridos y personas que se cruzaron en tu andar, a los que llenaste profundamente de alegría”.

¿De qué murió Alejandro Iriarte?

Aún existe incertidumbre sobre la muerte de Alejandro Iriarte

La versión oficial del fallecimiento de Alejandro indican que sufrió un infarto fulminante cuando se encontraba en su casa,sin embargo durante una entrevista hecha el 14 de noviembre con Chisme No Like, Ana María Alvarado no descartó que Alejandro haya sufrido de una depresión.

A esto se agrega que la policía está investigando el hecho como un homicidio, pues se escucharon detonaciones de arma de fuego y acudieron al lugar encontrando al fotógrafo muerto en su casa.

Hasta el momento no se ha confirmado las causas de su muerte pero el caso sigue bajo investigación policial

