¡Devastada! Marjorie de Sousa se sentía humillada por Julián Gil

Agencias México Finalmente, Don Francisco agradeció a Marjorie por brindarle la entrevista, momento en que la actriz perdió la compostura y rompió en llanto. https://www.instagram.com/p/BakuLC5Di_N/?taken-by=donfranciscoteinvita Posteriormente, la venezolana llegó al punto más sensible de la entrevista y visiblemente conmovida envió un mensaje a su primogénito. “Pase lo que pase. Te amamos los dos. Naciste del amor más puro que pudo existir entre una persona y tú no tienes la culpa de absolutamente nada de lo que pasó. Matías, eres el regalo más grande que pude tener en mi vida y en la vida de toda tu familia, de mi parte y de parte de tu papá”.

“Un tema muy difícil que fue para mí, cuando dijo una relación es de dos no de tres, y dejarlo abierto delante de todo el público, no solamente fueron mentiras sino además una humillación pública, el tema de los 200 mil pesos que ha dado la vuelta al mundo, cosa que no es cierta, para ustedes no es un secreto que yo trabajo desde que yo tengo 19 años y jamás le pediría a él que lo mantenga, y ese dinero es falso, o sea jamás le pedí eso”, explicó De Sousa.