Dev Patel, Zuko en “The Last Airbender” se DISCULPA por hacer la odiada película

Dev Patel se refirió una vez a la adaptación cinematográfica de “Avatar: The Last Airbender” como "una mi*rda". Con la serie animada de Nickelodeon ahora transmitida en Netflix y el esperado remake live action que llegará pronto, la franquicia ha visto un resurgimiento en popularidad.

Pero también ha causado que muchos recuerden la desafortunada adaptación a cines de la película “The Last Airbender”, donde Dev Patel dio vida al príncipe Zuko de la Nación de Fuego.

Dev Patel dio vida a Zuko, villano de 16 años de la serie de Nickelodeon

La película live action de M. Night Shyamalan de 2010, está basada en la serie animada de Nickelodeon fue ampliamente criticada por la mayoría de los cineastas y fans. La película se estrenó dos años después de que finalizara la serie animada y, en general, fue rechazada por fanáticos de toda la vida por la manera en que representaba la historia y los personajes.

“The Last Airbender” fue una adaptación de la primera temporada del programa animando de Avatar, que cuenta la historia de los hermanos Katara y Sokka en un mundo dividido en cuatro naciones: Tierra, el Agua, el Fuego y el Aire, quienes se encuentran con Aang, quien descubre que tiene el poder de controlar los cuatro elementos.

La película estaba destinada a ser la primera de una trilogía cinematográfica sobre “Avatar: The Last Airbender”, pero nunca se continuó, pero si bien la serie animada se convirtió en un éxito por su estilo de animación, diversidad de personajes y secuencias de acción, la película no cumplió con estas expectativas.

Dev Patel pide perdón por The Last Airbender

Esta semana, un video de 2015 resurgió en Twitter de Dev Patel firmando autógrafos fuera del Festival Internacional de Cine de Toronto para el estreno de su película “The Man Who Knew Infinity”, cuando reveló cómo se sentía acerca de uno de sus proyectos pasados.

En el clip compartido por el usuario SnowChllld, Dev Patel firma la mercancía de The Last Airbender de un fan, diciendo: "Lo siento por esta película. Fue un poco mierda, ¿no?".

thinking about how dev patel called the last airbender a shit movie infront of people pic.twitter.com/8mZtJlInu7 — ken (@SNOWCHllLD) July 14, 2020

Esta no es la única vez que Dev Patel ha expresado su pesar por ser parte de la película. También en 2015, le dijo a The Guardian: "Es difícil promocionar una película que no disfrutaste y en la que no crees por completo, y me sentí mal. Sentí mucho haber decepcionado a estos fanáticos, porque era un gran fanático de la caricatura se basó en crecer".

Luego, en 2016, Dev Patel formó parte de la mesa redonda de actores de THR y reveló: "Me sentí completamente abrumado por la experiencia. Sentí que no me escuchaban". Patel, quien interpretó al Príncipe Zuko en la película, continuó diciendo que "vio a un extraño en la pantalla con el que no podía identificarme".

El actor ha dejado en claro que desearía no haber sido parte de la película o al menos que las cosas hubieran sido diferentes.

Con este recordatorio de lo mala que fue la recepción de The Last Airbender, incluso por una de sus estrellas, es probable que algunos se muestren escépticos sobre el próximo reinicio live action que planea Netflix.

Sin embargo, en este caso, los creadores originales Bryan Konietzko y Michael Dante DiMartino tienen mayor influencia sobre el proyecto como showrunners y productores ejecutivos, lo que significa que los fanáticos de toda la vida pueden confiar en que se hará justicia a la serie.

Es difícil volver a escuchar acerca de cuánto le disgustaba “The Last Airbender” a Dev Patel, pero esperamos que los actores de la nueva adaptación tengan una mejor experiencia.