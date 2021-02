Detrás de sus ojos: estas son las pistas que no viste y que anticipaban el final

Estas pistas llegan en medio de la discusión sobre el final de Detrás de sus ojos, el nuevo thriller psicológico de Netflix, que ha dejado a muchos divididos entre si tuvo un giro interesante o resultó completamente fuera de tono.

Sin embargo las pistas encontradas dan más peso a la primera opinión ya que la serie siempre dejó ver que llevaría la historia a ese giro y estas son las que lo confirman y que más se han compartido en redes.

Siempre estuvieron ahí, estas son las pistas que anticipaban el final de Detrás de sus ojos.

La primera y más obvia es la adicción a la heroína de Adele ya que como sabemos esta conoció a Rob en un centro de rehabilitación a quien incluso vemos inyectándose heroína. Esto aunado a las veces que intenta comprarla, sin éxito, daban ya una pista de que Rob estaba en su cuerpo y necesitaba una dosis.

Una pista interesante fue dada por el director de Detrás de sus ojos, Erik Richter Strand, quien reveló que cada vez que Louise y David compartían una escena esta fue grabada en un ángulo como si alguien más los estuviera observando, esta perspectiva hacía alusión al concepto de proyección astral que vimos en la serie de Netflix.

Otras pistas incluyen el color azul del aura que aparece en el episodio cinco y que pertenece a Rob ya que la de Adele es rosa y la de Louise verde. Por otra parte en el episodio final se puede ver un flashback de como Rob cocinó una extravagante comida para David lo cual vemos a Adele hacer a lo largo de la serie pese a que en otro flashback vemos que no parece saber cocinar.

Otra explicación anticipada del final de Detrás de sus ojos nos mostraba a Rob realmente atraído por David aunque nos hiciera creer que está enamorado de Adele esto justifica su búsqueda de quedarse con el cuerpo de Louise al final.

Más pistas del final de Detrás de sus ojos

La carta final que Adele manda a David dice ‘Todo esto empezó con fuego, así que es apropiado que termine así’ sin embargo sabemos que ella había quedado traumatizada por la muerte de sus padres en un incendio evidenciando que se trataba de Rob todo el tiempo.

Por último, aunque circulan cada vez más pistas en redes, tenemos la confusión que expresa David sobre su esposa durante la serie asegurando que no está siendo ella misma o que ha cambiado durante los 10 años que estaban separados lo cual no es de extrañar ya que efectivamente no era su esposa sino Rob.

Estas son algunas de las mejores pistas que evidenciaban el inesperado giro final de Detrás de sus ojos, la serie más vista de Netflix. ¿Notaste alguna de ellas? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

