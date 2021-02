Detrás de sus ojos: ¿Netflix alista una segunda temporada?

Si eres de los que se desvelan para terminar una serie, seguramente has visto el último thriller de Netflix, Behind Her Eyes (Detrás de sus ojos) y es probable que todavía estés al borde de tu asiento preguntándote qué acaba de suceder. El final retorcido fue suficiente para dejar a cualquiera confundido pero también con ganas de más. Muchos fanáticos han sentido que el final fue bastante abrupto, entonces, ¿habrá una segunda temporada?

Detrás de sus ojos temporada 1

(Alerta de spoiler): Si todavía está tratando de procesar todo lo que sucedió en la temporada 1 de Detrás de sus ojos, permítanos desglosarlo por ti. Al comienzo del programa, conocemos a Louise, una madre soltera que parece hacer siempre lo correcto. Cuando un amigo la pone de pie en un bar, literalmente se encuentra con el Dr. David Ferguson. Los dos terminan llevándose bien y besándose un poco antes de que él se disculpe y salga corriendo.

Al día siguiente, se entera de que David es su jefe, que está muy casado. Después de que ella y David acuerdan mantener las cosas platónicas, Louise se topa accidentalmente con la esposa de David, Adele.

Detrás de sus ojos, la serie más vista en Netflix.

En el transcurso de la primera temporadade Detrás de sus ojos, David y Louise comienzan a dormir juntos y a tener una tórrida aventura mientras Louise construye una amistad con Adele, quien parece estar sola y atrapada en un mal matrimonio.

No es hasta los dos últimos episodios que la audiencia se entera de lo que realmente le pasa a Adele. A través de algo llamado proyección astral, Adele ha podido salir de su cuerpo y ver lo que la gente está haciendo en tiempo real. Pero en el episodio final, nos enteramos de que el amigo de Adele de rehabilitación, Rob, en realidad cambió de cuerpo con Adele cuando eran más jóvenes y mató su cuerpo cuando Adele estaba en él.

Entonces, todo el tiempo fue en realidad Rob conspirando contra Louise para quedarse con David. Al final de la temporada, Rob se sale con la suya nuevamente y engaña a Louise para que cambie de cuerpo con él y la mata una vez que está en el cuerpo de Adele. Detrás “Detrás de sus ojos” genera intriga.

Final de Detrás de sus ojos genera intriga

Aunque el final parecía bastante brutal por sí solo con el asesinato del protagonista, en realidad estaba escrito para ser peor en el libro del mismo nombre de Sarah Pinborough.

“En el libro va aún más lejos. De alguna manera dice: 'Aquí estoy con el hombre de mis sueños, y él se casó conmigo y ahora nos vamos a nuestra nueva aventura, pero luego está este niño'. Luego lo mira y es como, 'Bueno, ya sabes lo que dicen, los accidentes les suceden a los niños todo el tiempo. "Y ese es el final", dijo el director Erik Richter Strand, según Newsweek.

“Ese es un final realmente sombrío, duro y desgarrador que realmente puede enojarte. Creo que lo hizo para mucha gente. Aunque es inteligente, también es realmente horrible. Intentamos en el programa encontrar el equilibrio adecuado para dejar a la audiencia impactada, pero no como, 'Dios mío, ¿qué va a pasar?'".

Segunda temporada de “Detrás de sus ojos”

Detrás de sus ojos originalmente iba a ser una serie limitada, lo que significa que Netflix no planeaba ordenar más episodios. Sin embargo, dado que ha subido al número 2 en la lista de transmisiones principales de Netflix en EE. UU., la compañía puede reconsiderar esa decisión.

Un obstáculo para hacer una nueva temporada es que la primera temporada terminó donde lo hizo el libro, por lo que ya no hay material escrito para partir. Sin embargo, con la forma en que terminó la serie, obviamente hay varias formas diferentes en que podría ir la temporada 2.

Los fanáticos solo tendrán que esperar un anuncio de Netflix para ver si realmente podremos ver más de David o del pobre hijo de Louise, Adam en “Detrás de sus ojos”. ¿Te gustaría ver una segunda temporada de la serie? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios?

