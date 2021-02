Detrás de sus ojos: Mira quién es el famoso papá de la protagonista Eve Hewson

Eve Hewson ha estado impresionando a los espectadores con su papel de Adele en el nuevo drama psicológico Behind Her Eyes (llamado "Detrás de sus ojos" en español), pero ¿sabías que la actriz también es la hija de Bono?

Los fanáticos con ojos de águila vieron a la estrella luego del lanzamiento del programa en Netflix la semana pasada, con un escrito: "Acabo de terminar de ver el primer episodio de Behind Her Eyes.

"Busqué en Google a la actriz que interpreta a la esposa. Es la hija de Bono. Mi mente está asombrada, mientras que otro agregó: “Hoy tenía años cuando me enteré de que Eve Hewson es la hija de Bono #BehindHerEyes”, declaró el fanático.

La estrella, que también ha aparecido en The Luminaries, ha pasado encierro mientras vivía con su familia en Dalkey, Irlanda, y habló sobre pasar tiempo de calidad con sus padres.

Eve, de 29 años, dijo en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon: "Me mudé de regreso a Dublín cuando se produjo la pandemia, así que he estado viviendo con toda mi familia durante aproximadamente un año. Era como si los Osbournes y las Kardashian se combinaron para hacer un espectáculo, esa fue mi experiencia de encierro".

Eve Hewson tiene el apoyo de su padre Bono en su carrera

Bono, cuyo nombre real es Paul Hewson, y su esposa Ali Hewson, también son padres de Jordan, de 31 años, Elijah de 21 y John de 19.

Hablando sobre cómo la familia de seis se las arreglaba mientras estaba encerrada, Eve dijo: "Todos obtuvieron su espacio durante la semana y luego los viernes por la noche tratamos de hacerlo un poco más emocionante".

"Hicimos horas de cócteles temáticos y tuvimos noche española, noche italiana y noche mexicana, de la que aún no puedo hablar porque tenía mucha resaca al día siguiente", continuó la actriz, y agregó: "La noche mexicana fue dura".

Bono tenía miedo de que su hija Eve se dedicara a la actuación. Pero ahora él y su esposa la están apoyando en todo/Foto: Irish Mirror

Anteriormente habló sobre cómo sus padres la llamaban constantemente para verificar cómo le iba durante su comienzo en la actuación, y previamente le explicó al Irish Daily Star: "No dejan de llamarme. Y dicen, '¿Cuándo esa audición y cómo te fue, y qué película vas a hacer a continuación? Y yo digo, '¡Dios mío, deja de llamarme, estás obsesionado conmigo!'", bromeó.

Ella agregó que Bono no estaba inicialmente interesado en el programa de su carrera, y explicó: " No le fue tan bien a mi papá ... He estado actuando desde que tenía 15 años y mis padres estaban aterrorizados. Creo que porque ellos creen que he estado presente y saben lo que es Hollywood, especialmente para una mujer".

¿Te gustó la actuación de Eve Hewson en la serie "Behind Her Eyes"?, ¿Eres fan de la producción de Netflix "Detrás de sus ojos"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

