Detrás de sus ojos: Así se preparó Eve Hewson para convertirse en Adele

La actriz, Eve Hewson, es la estrella de la última serie de suspenso de Netflix, 'Behind Her Eyes', o en español, "Detrás de sus ojos", cuyo final ha dejado a los fanáticos con un montón de preguntas.

Eve Hewson ha hablado de meterse en el personaje para interpretar a Adele Ferguson, una de las protagonistas del convincente thriller de Netflix Behind Her Eyes.

La actriz, conocida por sus papeles en las películas This Must Be The Place y Bridge of Spies, interpreta a un personaje misterioso e indescifrable en Behind Her Eyes. Una adaptación de la novela de 2017 del mismo nombre de Sarah Pinborough, la serie limitada de Netflix también está protagonizada por Tom Bateman y Simona Brown.

Adele de Hewson se hace amiga de la protagonista Louise, interpretada por Brown. Louise, madre soltera, se ve envuelta a regañadientes en una aventura con su jefe, y el marido de Adele, David Ferguson. Sin que David lo sepa, Louise acepta la amistad de Adele, pero pronto se ve atrapada en una red de secretos indescriptibles.

Eve Hewson es la nueva celebridad favorita de Netflix

"Todos se volvieron locos", confirmó Hewson en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

"Y cuando hicimos el programa, pensé: 'No sé si la gente entenderá esto, creo que es genial, creo que es realmente extraño'", pero la gente simplemente se lo comió ", dijo la actriz irlandesa.

Behind Her Eyes termina con un doble giro salvaje que es un testimonio de las habilidades de actuación de Hewson.

Adele en Detrás de sus ojos impactó al público

Eve Hewson es Adele en "Detrás de sus ojos"

Por otra parte, Hewson mostró un clip de ella misma en el set mientras se prepara para interpretar a su personaje *muy estratificado*. En el video, la actriz luce el elegante bob característico de Adele y se mete en el personaje rompiendo almohadas con un bate de béisbol.

"Sin revelar demasiado, mi personaje tiene algunas emociones muy intensas, y hay mucha rabia, digamos, por la que tengo que pasar en el programa", dijo.

"Estaba un poco asustada de no poder llegar allí, y un día se me ocurrió esta idea", explicó.

Fue entonces cuando entró el bate de béisbol.

"Creo que necesito un bate de béisbol y solo quiero romper una almohada antes de lanzarme", dijo Hewson.

“Nuestro director, Erik Richter Strand, es maravilloso y extraño y dijo, 'Me gusta, hazlo'”, también dijo.

Detrás de sus ojos está disponible en Netflix

Detrás de sus ojos: Así se preparó Eve Hewson para convertirse en Adele

La actriz agregó que usaría el bate justo antes de entrar en una escena muy intensa. Y ella no fue la única.

“Se convirtió en una especie de experiencia comunitaria en la que si alguien de la producción estaba teniendo un mal día o si solo necesitaban aliviar el estrés, decían '¿Puedo intentarlo?'.

