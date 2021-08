Detienen al productor de TV Alan Serna, acusado de violar a una actriz

Fue detenido en la Ciudad de México Arturo Alan Serna Colorado, productor de televisión acusado de violar a una joven actriz, a quien llevó con engaños hasta un casting falso para abusar de ella.

La denuncia fue hecha pública por la víctima a través de un video en redes sociales, en el que relata cómo el productor organizó un casting para una serie infantil de Disney Channel, donde ofreció un papel a la joven.

Serna es socio fundador, director comercial y sonidista en Televix, una empresa dedicada a la “venta y renta de sonido directo, video assist y data” para producciones audiovisuales, según la página de la compañía.

Supuesta víctima de violación de Alan Serna

La víctima hizo la denuncia a través de un video en YouTube.

La presunta víctima, que se identificó como Tabbatha Guzmán Buerón, de 20 años, describió detalladamente en su video cómo fue que Serna abusó sexualmente de ella el pasado 21 de enero, cuando recibió el llamado para participar en el casting de la supuesta serie de televisión.

“Durante la plática me pregunta ‘¿Qué me dirías si te digo que me gustas y que quiero que tu carrera crezca, que seas famosa y que brilles, que llegues lejos’?”, narra Tabbatha en su denuncia. Fue en ese momento en que supo que el casting era una mentira.

Alan Serna Coronado es detenido

En Internet, Serna aparece acompañado por diferentes actores y actrices mexicanos.

La joven interpuso una demanda desde el primer día, por lo que Serna fue detenido el 12 de agosto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez.

Televix, la empresa de Alan Serna Coronado, refiere haber trabajado en la producción de más de 350 comerciales para televisoras como Televisa, TV Azteca, TV Unam y MTV, además de películas como Nacho Libre, Nosotros los Nobles y El Señor de los Cielos.

