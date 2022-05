Detienen a Héctor Suárez Gomís por agredir al periodista Vicente Serrano

Héctor Suárez Gomís es un famoso actor mexicano que tras ser denunciado por agresión hacia el periodista Vicente Serrano, estuvo detenido en la fiscalía de Álvaro Obregón en flagrancia por la agresión.

Al parecer el abogado de Gomis quería negociar con la defensa de Serrano planteando una disculpa pública de ambos, pero se ha resaltado que el proceso se llevará acabo.

Si recordamos el comunicador Vicente Serrano denunció, a través de redes sociales, que había sido agredido por el actor Héctor Suárez Gomís en un restaurante del centro comercial Plaza Artz de El Pedregal.

Héctor Suárez Gomís detenido

Héctor Suárez Gomís

Resulta que por medio de Twitter, el también youtuber escribió: “Me acaba de atacar físicamente Héctor Suárez Gomís. Me reventó los lentes en la cara”, para posteriormente colocar una fotografía.

Luego de ello, Vicente Serrano compartió un video, en el que enfoca al actor, quien está acompañado de una mujer. Así, señala que Héctor Suárez le rompió sus lentes, para luego desencadenar una discusión verbal.

En el video, Serrano comienza diciendo: “Quiero hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes”, para luego enfocar al actor y decirle: “No tengas miedo y di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me vas a romper la madre?”.

Por lo anterior, desde su mesa, Gomís responde: “Di la verdad, ¿no eres un periodista domesticado? Eres un periodista domesticado y lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”.

Ante esta situación, el actor Héctor Suárez Gomís confirma que sí lo hizo, por lo cual Vicente Serrano dice enojado: “Y sí, me rompiste los lentes así nada más, ¿pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana?”, a lo que Gomís responde: “como a ti se te da tu pinche gana meterte en las redes conmigo, igualito.”

Vicente Serrano presenta denuncia en la FGJ

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

Luego de que el youtuber compartiera esta situación en Twitter, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le indicó que había dejado un mensaje directo para atenderlo y brindarle la atención que necesita.

Vicente Serrano más tarde compartió con sus seguidores que se encontraba en la fiscalía de la capital para declarar ante el Ministerio Público y que se pudiera proceder de la manera que corresponde.

Cabe destacar que el actor Héctor Suárez Gomís indicó en Twitter que el comunicador sólo se estaba haciendo la víctima: “Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!