Detienen a Alberto Aguilera Jr., hijo de Juan Gabriel en EEUU

El nombre de Juan Gabriel ha vuelto a surgir desde hace unas semanas en el medio de los espectáculos debido a que se acerca el aniversario luctuoso del Divo de Juárez por lo que sus fans se encuentran al pendiente de lo que pudiera suceder con el cantante.

Sin embargo ahora su nombre se encuentra en los medios de espectáculos debido a un incidente que su hijo provocó.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco el nombre de Juan Gabriel fue noticia debido a un mensaje críptico que causó furor entre sus fans.

El hijo de Juan Gabriel es detenido en Estados Unidos

A casi 6 años de cumplirse la muerte del Divo de Juárez su familia se encuentra relacionada a una nueva polémica pues Alberto Aguilera, hijo mayor del cantante fue detenido.

Y aunque no se han dado muchos detalles acerca de su aprehensión o de los cargos que enfrentaría Alberto Aguilera Jr.Se sabe que el mes de junio de 2022 tuvo algunos problemas con la policía local por acosar a un servidor público e incluso llevó un proceso y se le dictó libertad condicional.

Según datos del programa Chisme No Like, dedicado a las noticias del espectáculo, Aguilera Jr fue detenido en El Paso, Texas y hasta el momento no se ha reportado el delito por el que fue aprehendido.

Te puede interesar:Le contestan a Juan Gabriel con una de sus canciones, aconsejan que no aparezca

Juan Gabriel regresa a la música

Juan Gabriel estrenará nueva canción a seis años de su muerte

A pesar de esta mala noticia para la familia del cantante, se ha podido conocer que los fans podrán volver a escuchar las canciones del Divo de Juárez y que ya se prepara una nueva canción.

Pues hasta se ha filtrado una parte de la nueva colaboración de Juan Gabriel acompañado de la Banda El Recodo y la India con el tema Ya.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram