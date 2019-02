Destrozan en redes sociales a Irina Baeva tras manifestar su postura sobre AMLO

Irina Baeva se encuentra en medio del ‘ojo del huracán’ luego manifestara su postura con respecto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué pasó con Irina Baeva?

Por medio de su cuenta personal de Twitter, la actriz compartió una noticia de un reconocido medio que dio a conocer que la gasolina debería costar menos en el gobierno de AMLO; lo cual desató todo tipo de críticas por parte de los internautas.

Tras su publicación Irina Baeva fue sorprendida por un usuario, quien expresó que no tenía el derecho a emitir un juicio sobre AMLO debido a que la actriz no es mexicana, por lo que la exhortó a ponerse a actuar o hacer otra cosa.

Sin embargo, Irina Baeva sorprendió a los internautas luego de romper el silencio y declarar su punto de vista en relación con el ataque a su nacionalidad, por lo que refirió que tiene los mismos derechos a opinar como cualquier mexicano.

“Tengo el mismo derecho de opinar como cualquier mexicano porque vivo en este país, trabajo aquí, pago mis impuestos, etc. Y cualquier decisión, buena o mala, del Gobierno me afecta igual que a ti”, escribió Irina Baeva en su cuenta personal de Instagram.

Sin duda, las publicaciones de Irina Baeva causaron polémica entre los internautas, pues mientras algunos seguidores la apoyaron, también recibió un sinfín de críticas.