Destrozan el auto de Kimberly Loaiza, era un regalo de Juan de Dios Pantoja

Con tal de conseguir likes y suscriptores, los youtubers están dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si esto requiere destrozar autos de lujo, tal y cómo lo hizo Cecia, la prima de Kimberly Loaiza, quien dañó el coche de la "Lindura Mayor" sólo para viralizarse en las redes sociales.

Tal y cómo lo planeaba, el video se hizo viral rápidamente ya que los fans de la cantante no soportaron ver llorar a su ídola y empezaron a comentar que era una broma de mal gusto y que Cecia no debía meterse con los objetos personales de su prima y menos si habían sido un regalo.

"De verdad Cecia te pasaste no sabes cuánto le costó a Juan conseguir ese carro y lo sentimental que puede ser Kim", dijo uno de los fans de la youtuber.

Destrozan el auto de Kimberly, era un regalo de Juan

En el video de Youtube podemos ver cómo la interprete de Mejor Sola llega a su casa junto a su esposo Juan de Dios Pantoja y observan el auto destruído , sin llantas y con pintura de aerosol en los lados. Cuando Kim observa lo que hizo su prima, rompe en llanto y Juan la consuela abrazándola.

Cecia destruyó el coche de Kim

A la youtuber Cecia no le quedó de otra que pedirle perdón a su prima y decirle que iba a solucionar el problema y pintaría de nuevo el auto pero los fans empezaron a comentar que ese no es el problema sino que ese coche tiene un valor sentimental muy grande para Loaiza ya que fue un regalo de su esposo.

"Se me fue de las manos, yo te lo voy a arreglar prima, te lo juro. Perdoname. Si me pasé, no lo debí haberlo hecho", fueron las palabras de Cecia cuando se dio cuenta que Kim estaba realmente enojada y muy triste por su broma.

Destruyen auto de Kim

Los fans de la Lindura Mayor le pidieron que solucione el problema y que le prepare una gran sorpresa a su prima ya que ella siempre le ha brindado su apoyo y cariño.

"Pobre Kim se me partió el corazón al verla llorar, ese auto tiene un gran valor sentimental para ella, nunca la había visto así, siempre en las bromas ella se ríe, pero en esta se le partió el corazón por qué ese auto le encanta por qué se lo regaló Juan", dijo un internauta.

¿Quién es Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza ha tenido una gran evolución en Youtube, a través de los años fue incrementando de seguidores hasta convertirse en la mujer con más suscriptores en México, rebasándo a Yuya, quien se mantuvo en la cima por varios años. Kim únicamente está por debajo de Luisito Comunica y además de ser youtuber también ha incursionado en la música al igual que su esposo Juan de Dios Pantoja.

