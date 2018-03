Destrozan con críticas a ‘Chiquis' Rivera por abusar del Photoshop.

Chiquis Rivera vuelve a dar de qué hablar al ser blanco de horribles críticas en Instagram. La foto que dejo en vergüenza a la hija de la fallecida Jenni Rivera fue publicada en la cuenta de Instagram del reality “The Rivers” que protagoniza junto a su familia, en donde se muestran dos imágenes comparativas de ella.

En una sale con un traje de baño estilo surf que cubre de cuello a rodillas en el que se le ve algo pasada de kilos y en la otra se muestra posando un sensual traje de baño color negro dejando ver una sexy y curvilínea figura que ‘Chiquis’ presumió hace días, sin embargo, la instantánea dio mucho de qué hablar, dejando en evidencia que en una de ellas abusó del uso del photoshop.

Inmediatamente la imagen se hizo viral y empezaron a llover infinidad de críticas hacia la intérprete, incluso algunos usuarios la señalaron de abusar de la edición: “Con photoshop quedan bellas las fotografías, pero lo real no lo quiso mostrar, no hay que abusar”, “Amo a Chiquis, pero con ese Photoshop hasta yo quedaría bien buena”, “¿Así o más ballena? Sorry, pero ya que se ponga a dieta”

Conforme pasaba el tiempo del post subía la intensidad de los ataques: “Se ve igual de gorda”, “Yo no sé qué le pasa a toda la familia está gorda empezando por Jenni”, “Pinc… cerda”, “¿A cuánto el kilo de carnitas?”, “Keiko a la izquierda y Chiquis a la derecha” “Es una oportunista que siempre le tuvo envidia a su madre, ella sí luchó y se partió su mad… para tener su lugar en la música” , son solo algunos de los comentarios que ha recibido su fotografía.