Destrozan al "El Coyote"en redes sociales por tomarse foto con Natanael Cano

José Ángel Ledezma Quintero, mejor conocido en el género regional mexicano como “El Coyote”, compartió una foto al lado del polémico Natanael Cano en su cuenta de Instagram y sus fans no dudaron en criticarlo, haciendo muestra de su enojo con mensajes tajantes y directos.

Recordemos que Natanael Cano, alcanzó la fama en el 2018 con el tema 'El de los lentes Gucci' y en marzo de este año se hizo popular tras arremeter públicamente en contra de Pepe Aguilar, este último terminó el pleito asegurando que no lo conoce, sin embargo le envía bendiciones y lo invita a ser más educado.

Las polémicas de Natanael Cano en 2020

Pero eso no fue todo, en agosto pasado se dio a conocer que el exponente de los corridos tumbados fue detenido por no usar cubrebocas en el aeropuerto de Los Ángeles, California, noticia que se hizo viral cuando salieron a la luz pública los videos que mostraban el momento exacto de dicha situación.

Natanael Cano se ha convertido en una de las figuras más polémicas del género regional mexicano.

Ahora el joven cantante vuelve a estar en el ojo del huracán tras asegurar que no sabe quién es Julio Preciado, esto después de que este último criticara su música: “Hasta ahorita no sé bien quién es Julio Preciado, no me he metido al tema porque no tengo la necesidad”.

Fans del Coyote rechazan colaboración con Natanael Cano

"El Coyote" se convirtió en blanco de críticas por foto con Natanael Cano.

Fans rechazan una colaboración musical entre "El Coyote" y Natanael Cano.

Esta tarde y tras haberse dado a conocer la publicación antes mencionada de “El Coyote” en Instagram, los seguidores del cantante de 49 años, mostraron su desacuerdo de posar junto al controversial joven, de esta manera: “Tú no Coyote”, “No vayas a hacer esta mezcla Coyote por favor”, “No dañe su fama con él”, “El Coyote siempre bien, pero el morro ese nomás no”.

Fotografías: Instagram