Destrozan a Paulina Rubio en redes sociales por hablar en inglés

Paulina Rubio volvió a generar polémica en las redes sociales debido a que en su cuenta de TikTok compartió un video para celebrar que es orgullosamente mexicana; sin embargo, los fans no reaccionaron de la mejor manera, pues la intérprete de ‘Ni una sola palabra’ habló en inglés, idioma que para algunos, no lo pronuncia bien.

“The best part of being mexican, being latina is that you don’t need an excuse to be spicy. I am the Tabasco, i am the spice when I get into a venue and there’s no latinas, believe me, they know that Paulina is coming”, dijo Paulina Rubio en su video para TikTok.

Paulina Rubio es "destrozada" en TikTok por los cibernautas, quienes la acusan de hablar mal el idioma inglés. pic.twitter.com/q8sZyl34WL — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) October 10, 2020

Paulina Rubio recibe duras críticas en TikTok

Con la energía que la caracteriza y con las mejores intenciones, la famosa cantante se mostró emocionada en su video, el cual de inmediato generó múltiples reacciones; y aunque algunos amaron su mensaje, la mayoría la criticó, pues no les pareció que la famosa hablara en inglés y la mala pronunciación que supuestamente tuvo.

Paulina Rubio recibio duras críticas en TikTok.

Acusan a Paulina Rubio de avergonzarse de su lengua natal.

Te puede interesar: Paulina Rubio es criticada en redes sociales por fotos de su trasero

“Pésimo inglés”, “Dice que es mexicana, pero tiene que hablar inglés” y “Tantos años en la tele y tanto dinero y no pudo tomar un buen curso de inglés. Está igual de terrible que el de Thalía” son solo algunos comentarios que se pueden encontrar en el post de Paulina Rubio, también conocida como "La Chica Dorada".

Cibernautas aseguran que Paulina Rubio no sabe hablar inglés.

Paulina Rubio es blanco de burlas en TikTok.

Fotografías: Instagram