Destrozan a Laura G, usuarios exigen que abandone TV Azteca ¡Escándalo!

Laura G recibe críticas en las redes sociales

De nueva cuenta la conductora Laura G, ha sido el blanco de burlas en las redes sociales, y todo surgió por una fotografía que compartió la cuenta oficial de Instagram del programa “Venga la Alegría”, pues los fans han exigido el despido de la famosa.

La llegada de la ex presentadora de Televisa ha sido muy criticada, ha algunos usuarios no les agrada su presencia y en varias ocasiones han comentado que desean que la producción de TV Azteca la despedida, pero, ¿Acaso abandonará la producción?

La inconformidad de los internautas surgió porque la conductora mexicana Laura G aparece en la gran mayoría de las secciones que se presentan en el matutino, por lo que desean que otras presentadoras tengan la oportunidad de ocupar aquellas secciones.

Humillan a Laura G en las redes sociales

Recordamos que el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca aumentó las horas de su transmisión, por lo que los usuarios expresaron que la conductora debería de irse del matutino, ya que algunos seguidores le han enviado comentarios contundentes.

Los internautas se han burlado de los looks de la famosa, mientras que otros han mostrado su inconformidad por ver a la presentadora en casi todas las secciones de lo que dura el programa de televisión, y es por esa razón que exigen que abandone la producción.

Recordamos que la presentadora de la pantalla chica estuvo por algunos años trabajando en Televisa, pero luego de ciertos conflictos decidió formar parte de TV Azteca, pero su participación en el matutino ha dividido opiniones en las redes sociales.

Tras las críticas y humillaciones, Laura G no ha mencionado algo al respecto, pues no es la primera ocasión que los usuarios arremeten contra ella, pues su presencia en el foro de la televisora del Ajusco no es el agrado de algunos usuarios. ¿Crees que la conductora deje el programa por las burlas?