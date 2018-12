Destrozan a Jimmy Kimmel por discriminar a Yalitza Aparicio en pleno programa en vivo

Luego del lanzamiento de la cinta mexicana ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, la actriz principal Yalitza Aparicio se robó el corazón del público por su excelente actuación en la película, por lo que ha llevado el nombre su país a lo alto, participando incluso, en programas internaciones.

En esta ocasión, la actriz mexicana se presentó en el show de Jimmy Kimmel en donde ofreció una entrevista sobre su trabajo y trayectoria como artista, sin embargo, el conductor estelar de dicho programa se vio envuelto en todo un escándalo en las redes sociales, por discriminar a la actriz.

Yalitza Aparicio se presentó en el programa junto a la coprotagonista de la obra de Cuarón, Marina de Tavira, sin embargo, a la actriz mexicana se le tuvo que ser asignado un traductor, ya que no pronunciaba del todo el idioma inglés.

La polémica se armó, luego que Jimmy Kimmel le hiciera una serie de preguntas ‘banales’ y nada serias a Yalitza Aparicio, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue una incómoda interrogante que el presentador lanzó a la artista.

¿Qué le preguntó el conductor a la actriz mexicana?

La actriz confesó que no conocía a Alfonso Cuarón hasta el momento en que comenzó a trabajar con él, situación que el conductor aprovecho para preguntarle ¿Sabías que él fue el que hizo la película en la que Sandra Bullock mató a George Clooney en el espacio?, sin embargo, pidió que la pregunta no sea traducida, por lo que Yalitza Aparicio no tuvo en cuenta la interrogante.

Lo peor vino después, pues Jimmy Kimmel le preguntó a la mexicana en tono de sarcasmo ‘¿Qué hay de Netflix?, ¿habías escuchado hablar de Netflix?’, situación que hizo enfurecer a los seguidores de la artista, quienes no dejaron pasar la oportunidad para opinar sobre la actitud del conductor, a quien llamaron ‘clasista’, por discriminar a Yalitza Aparicio.

Jimmy Kimmel le preguntó a Yalitza Aparicio si sabía que era Netflix. Poca madre con este wey. — tonayanpapi (@markvelazquez67) 22 de diciembre de 2018 Resulta que @jimmykimmel le preguntó a Yalitza Aparicio si sabía lo que era Netflix. ¿Es en serio esto? — Poli (@denissemontes) 20 de diciembre de 2018