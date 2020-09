Destrozan a Andrea Escalona y la llaman "caballona" por enseñar suculenta figura

Humillan a Andrea Escalona por el look que usó en "Hoy"

Andrea Escalona una de las conductoras del programa "Hoy" de Televisa, se ha convertido en el blanco de burlas en las redes sociales. Desde que se unió a la producción de su mamá Magda Roríguez, a los televidentes no les agrada su presencia, pues en varias ocasiones la han criticado.

En esta ocasión no fue una de las tantas ocurrencias lo que causó todo un revuelo en internet, sino fue por un look que usó durante su participación en el foro matutino, pues los haters no dudaron en compartir contundentes mensajes a la celebridad de Instagram.

A través de la cuenta oficial de las redes sociales del programa de Televisa, compartieron una foto de Andrea Escalona junto a su compañero Lambda García, pero algo no les pareció a algunos usuarios y no dudaron en burlarse de la conductora de televisión por su atuendo.

Andrea Escalona es humillada por su look

Humillan a Andrea Escalona por su outfit

En la emisión del programa pasado, la presentadora de "Hoy" se presentó en el foro con un atuendo muy coqueto que dejó al descubierto su diminuta cintura, pues a sus 34 años de edad posee un cuerpazo de infarto, pero para algunos usuarios el look que usó no les agradó y le enviaron diversas críticas.

Algunos internautas tacharon de ridícula a la conductora de Televisa, mientras que otros la llamaron "caballona", entre otros contundentes comentarios, aunque algunos fans del programa matutino, mencionaron que les agrada la presencia de los dos conductores.

A pesar de las constantes críticas que recibe Andrea Escalona, a la conductora de "Hoy" parece no importarle las burlas, pues aún continúa en el programa, lo que ha causado enojo de los usuarios, ya que no toleran su presencia en el foro. ¿Crees que la presentadora algún día se despida del proyecto?