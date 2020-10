¡Destrozada! GUAPA actriz de Televisa confirma MUERTE de su padre

Actriz muy querida en Televisa destrozada ha dado un duro mensaje en donde ha confirmado la muerte de su señor padre y sus fans han enviado sus condolencias y palabras de apoyo.

Esta atractiva actriz también trabajó para TV Azteca y recientemente confirmó la muerte de su padre y lo despidió con un desgarrador mensaje que ha estremecido las redes sociales.

Fue la mañana de este jueves 8 de octubre la exitosa actriz, Jessica Mas, empleó sus redes sociales para confirmar el sensible fallecimiento de su padre, don Guillermo.

Mensaje de Jessica Mas tras muerte de su padre

A través de su cuenta oficial de Instagram, la querida intérprete de Televisa y TV Azteca escribió un desgarrador y emotivo mensaje para despedirse de su progenitor, quien perdió la vida a los 81 años, por lo que dejó un mensaje que dice así:

Quiero recordarte así papito de mi alma. Como te gustaba la fiesta, el baile, la cervecita, el palito... haciendo reír a todos. Gracias por todo lo que me diste viejo querido, te me fuiste y ahora comenzaré el proceso de acostumbrarme a no escuchar tus. Dios te bendiga, te amo también. Te amo por siempre 14 FEB 1939- 7 OCT 2020.

Así fue el extenso texto con un video en donde la actriz de Lo que la vida me robó aparece bailando junto a su padre y con el que se le han unido sus fans para dedicarle palabras de aliento por el doloroso momento que está pasando.

No fue para menos que la publicación de Jessica de inmediato se llenó con mensajes de cariño y condolencias de parte de sus fans y también algunos colegas como Juan Soler, Odalys Ramírez, Andrea Noli, entre otros.

Entre los mensajes que destacan en la novedosa publicación se encuentran los siguientes: Te mando un abrazo, Lo siento mucho, Muchos besos y abrazos para ti, Nuestras condolencias hermosa, Una pena terrible recupérate pronto; entre muchos otro.

