¿Destrozada? Captan a Shakira llorando en parque de España

Shakira ha tenido un año difícil pues tras su separación de su pareja, el ex futbolista Gerard Piqué, la cantante ha tenido que enfrentar distintos procesos desgastantes como el acoso de la prensa, los problemas de salud de su padre y el duelo por la supuesta infidelidad del defensa del FC Barcelona.

Es por eso que Shakira ha mostrado su lado más sensible refugiándose en la música y lanzando sencillos como Te Felicito y Monotonía, que han logrado ser todo un récord de ventas, aunque al parecer no todo marcha bien en su vida.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente se ha dado a conocer que Shakira llegó a un acuerdo con Piqué por la custodia de sus hijos motivo por el que la colombiana viajaría a Miami con ellos, pero esto no ha sido suficiente para verla completamente feliz.

Captan a Shakira devastada en un parque

A pesar de que sigue cosechando éxitos y ha logrado la custodia de sus hijos, la cantante colombiana podría estar atravesando por una crisis emocional pues según el programa español Sálvame fue captada por fans llorando en un parque a lado de unas amigas.

Un testigo del hecho compartió un vídeo al programa de televisión en el que expresó haberla visto muy mal.

En el vídeo la voz dice que se le veía en ropa deportiva y tenía una mala cara, así mismo se reveló que hablaba por teléfono en inglés y habló durante una hora en esea vía.

El testigo aseguró que la cantante se encontraba junto a unas amigas cerca de la casa donde vive en Barcelona, y que luego de colgar empezó a llorar, a pesar de que ella y su madre son muy fans la vieron atravesar por ese momento y decidieron no hacerlo.

¿Por qué terminaron Shakira y Piqué?

Shakira y Piqué terminaron después de 12 años de relación

Mucho se ha especulado sobre los motivos de la ruptura entre la pareja de Shakira y Piqué, sin embargo ninguno de los dos ha hablado para contar la versión de por qué terminaron separándose y aunque la hipótesis principal es la de la infidelidad, esta habría sido por parte de ambos.

Pues aunque ell no ha revelado nada sobre su relación con el ex defensa del FC Barcelona, según la prensa española, los amigos de Piqué han revelado que ella fue quien le puso el cuerno primero, por lo que la relación ya se encontraba desgastada antes de que Gerard comenzara a salir con su actual novia Clara Chía.

