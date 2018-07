Destrozada Caeli rompe en llanto y narra la terrible situación que esta pasando

Una de las yotubers más importantes de México es la sensual Caeli, quien no soportó más el terrible momento que está pasando y narró todo a través de un video en una historia de instagram.

Hace algunos meses Caeli se vio envuelta en un escándalo debido a que se filtró un video erótico en donde ella era la protagonista.

A partir de ese momento, su vida dio un giro de 360 grados, pues aseguró que estaba pasando por una etapa difícil.

Estoy en un punto muy extraño de mi vida… y me hace confundirme entre querer o no volver jamás. Si alguien me pregunta solo diré ‘yo muy bien ¿y tú?’ Con una sonrisa tan convincente que no dejará duda alguna de lo que pasa realmente en mi corazón”.