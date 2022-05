Destapan la razón por la que Christian Nodal pagaba las cuentas de Belinda

Debido al mensaje privado que compartió Christian Nodal, han surgido varias reacciones de los usuarios, incluso una revista de espectáculos reveló por qué el cantante pagaba las cuentas de Belinda, aseguran que él era celoso y quería tener a su ex cerca, así lo confesó un amigo de la cantante.

Recordamos que tras el mensaje que el intérprete compartió en Twitter se desató una polémica entre el famoso y la mamá de su ex, por lo que aquel amigo cercano de la artista reveló que el cantante manipulaba a Beli, incluso mencionó que el chat que publicó fue editado.

Cabe mencionar que el famoso se había dejado un tatuaje que se hizo en honor a su ex, pero tras la polémico decidió quitarlo, pues Nodal borró el último tatuaje de Belinda, lo que causó diversos comentarios de los usuarios, de igual forma su ex suegra no dudó en reaccionar.

Aseguran que Christian Nodal tenía codependencia hacia Belinda

Christian Nodal causó polémica por filtrar un mensaje privado

La revista TVNotas dio a conocer la entrevista con aquel amigo cercano a la famosa y comentó que si Nodal le pagaba todo a Beli fue porque él le pidió que dejara de trabajar ya que no podía estar sin ella, además asegura que tenía codependencia hacia la cantante.

Por otro lado, mencionaron que cuando la actriz se fue a España a grabar la serie, él dejó todo lo que tenía en México para estar con ella, incluso en una sesión de fotos el cantante no dudó en acompañar a su entonces novia.

"Si él gastó mucho, fue para estar a su nivel". Comentó el amigo de la famosa.

De igual forma comentó que Nodal le tenía que dar permiso a Beli para hacer un proyecto, incluso le dijo que no a muchos proyectos. Por otra parte, tras el escándalo, la artista está decepcionada de él y no quiere que nadie se lo mencione.

De acuerdo a la persona cercana a la famosa, dijo que a Nodal le duele que su ex suegra esté feliz de que su hija lo dejó, también mencionó que el chat que se filtró fue para perjudicar a Beli, ya que el famoso borró lo que él le había enviado en esa conversación de WhatsApp.

Por su parte, los usuarios reaccionaron y arremetieron contra Christian Nodal, lo tacharon de patán e incongruente, ya que él dejó en claro en algunas entrevistas que no quería hablar de aquella relación, pues Beli no ha mencionado algo al respecto sobre su ex.

La persona cercana a la cantante dijo que Nodal no supera que Beli ni lo mencione, y que él se la pasa creyendo que ella y su familia le quieren hacer daño, pero la famosa se ha enfocado en la serie "Bienvenidos a Edén", pues a pesar de que sufrió mucho, ha dejado en el pasado el romance que tuvo con el artista.

¿Qué pasó con la relación de Belinda y Nodal?

Belinda y Christian Nodal terminaron su romance en febrero del 2022

El pasado mes de febrero de este 2022, el cantante anunció a través de sus historias de Instagram que su compromiso con Beli había llegado a su fin así como su relación amorosa. En su momento mencionó que no iba a hablar del tema y que le deseaba lo mejor a su ex.

Pero, últimamente el cantante Christian Nodal ha dado de qué hablar, debido a que ventiló una conversación privada que tuvo con su ex, pero los internautas notaron que el famoso solo exhibió los comentarios de la famosa y sus respuestas en ese chat no estaban, por lo que aseguran que fue editado.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!