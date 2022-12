Destapan actores que fueron parejas de Alan Estrada tras declararse gay

Alan Estrada es un famoso actor que el pasado lunes dio a conocer su orientación sexual con un emotivo mensaje, destacando que muchas familias rechazan en estas fechas a su propia sangre debido a sus preferencias de género; sin embargo, algunos internautas revelaron los nombres de algunas de sus exparejas.

Luis Gerardo Méndez y Víctor Noriega fueron algunos de los nombres que resonaron en algunas cuentas dedicadas a la farándula en Twitter, lo cual, inmediatamente, desmintieron.

Tal parece que los internautas no se midieron al revelar los nombres de las exparejas del también youtuber e influencer y que solo él debía revelarlo cuando quisiera hacerlo; pero a través de esta red social, Alan Estrada decidió ponerle punto final a las especulaciones y romper el silencio.

Alan Estrada aclara rumores de sus exparejas

Alan y Victor Noriega

A través de un mensaje de Twitter, Alan Estrada arrobó la cuenta de @CarLon_2020, también conocida como Doña Carmelita para pedir que frenara sus mentiras sobre su supuesta relación con el exGaribaldi y reveló que al cantante solo lo había visto un par de veces:

"No diga mentiras señora, a Víctor Noriega lo he visto dos veces en mi vida. Ya no le voy a creer nada de lo que pone", escribió.

Después de eso, Víctor Noriega confirmó las veces y el lugar en donde coincidió con el influencer, respondiendo a las especulaciones de Doña Carmelita: "En efecto, tuve el gusto de conocer a Alan Estrada en Madrid después de su estupenda actuación en 'Hoy no me puedo levantar'", confesó.

Alan Estrada aclara rumores

Ante estas declaraciones, los fans del también actor mostraron su apoyo y le pidieron no dar voz ni dedicar sus palabras a responder a personas que solo quieren dañar la imagen de otros artistas o que no investigan bien lo que publican en sus redes sociales.

¿Quién es Alan Estrada?

Nacido en el Estado de Morelos, Alan Estrada Gutiérrez es un actor, cantante y youtuber mexicano, conocido por su canal de viajes en YouTube titulado ‘Alan x el Mundo’, mismo que sirve de referencia para planificar viajes por el mundo.

En 2020, participó como "Jalapeño" en la segunda temporada del programa ‘¿Quién es la máscara?’, en el que obtuvo el octavo lugar, pues fue el 14° eliminado y participó en tan solo cuatro programas.

Cabe destacar que a lo largo de casi 20 años de trayectoria, Alan Estrada ha participado en algunas telenovelas como: ‘Amor Bravío’, ‘Verano de amor’ y ‘Lola érase una vez’ al lado de la super estrella de Hollywood, Eiza Gonzalez.

