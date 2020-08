Después del fracaso de Enamorándonos, Penélope Menchaca regresa a VLA

Después del fracaso de Enamorándonos, Penelope Menchaca regresa a VLA

Después de que anunciaron con bombo y platillo el tan esperado regreso de Enamorándonos, al mando de Penélope Menchaca, la situación de la pandemia por Covid-19 ha hecho que este tuviera que cancelarse, pues hacer una versión “Online” no funcionará para el rating del programa, que de por sí regresó con una baja audiencia.

Sin embargo, muchos pensaban que la ex conductora de 12 corazones se había quedado sin trabajo, pero se llevaron una gran sorpresa, con la noticia de que está regresará al matutino de Tv Azteca, Venga la Alegría, según Maxine Woodside.

Penelope Menchaca dijo que el amor a la mexicana era complicado, y era difícil de que los “Amorosos” no se puedan abrazar ni besar, por lo que después de intentarlo de todas las maneras posibles, llegaron a la conclusión de que lo mejor era hacer una pausa, hasta que la situación por Covid.19 en el país mejore.

Fue el 31 de julio que se transmitió el último programa de “Enamorándonos”, pero eso no era excusa para que la conductora de 51 años abandonara los foros de Tv Azteca, sino que por el contrario, volverá a la plantilla de conductores de Venga La Alegría, programa que condujo desde el 2017, y hasta que le ofrecieron dicho programa.

¿Volverá enamorándonos?

Aunque no hay nada seguro por ahora, pues con la pandemia todo es muy incierto, se espera que el reality show pueda volver hasta el 2021, eso sí, con una imagen totalmente renovada, y con esta famosa como conductora.

Por lo pronto, los fans de la conductora no se perderán de su carisma ni de su manera tan seductora de darle un toque picante a las secciones de Venga La Alegría, y aunque todo apunta a que el programa de los amorosos se canceló por covid-19, muchos creen que esta famosa no daba la talla para el programa ¿Creen que Penélope Menchaca no era la indicada para sustituir a Carmen Muñoz?.