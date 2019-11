Después del beso CON UNA MUJER Eiza González confiesa todo

Durante la celebración de halloween, Eiza González destacó en redes sociales por su gran disfraz de maléfica, pero debido a una fotografía de un beso con la modelo Nicola Petz, se convirtió en una tendencia.

Ante todas las suposiciones que se han tornado en cuanto a su vida amorosa, Eiza González decidió responder de manera tajante a través de su cuenta de twitter para callar todos los rumores existentes a raíz de esa fotografía.

“Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi” es el texto que escribió en su cuenta de twitter Eiza González, callando los rumores, pero dejando con la incógnita sobre quién es el dueño de su corazón.

Sus noticias de cuarta como siempre. No estoy soltera, no me estoy besando con ninguna mujer, es mi amiga y estamos jugando posando para una foto en una fiesta. Dejen de inventar cosas sobre mi. https://t.co/OQcPKlFEQK — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 7 de noviembre de 2019

Pues recientemente se decía que tenía una relación amorosa con el actor Luke Bracey, pero comenzó un rumor de que habían terminado, el inicio lo propició la misma Eiza al borrar todas la fotografías con el actor publicadas en su cuenta de instagram.

Las fotografías de la pareja fueron tomadas por la fotógrafa Lynda Churilla, quien las publicó en su cuenta de instagram y ahí siguen hasta el momento, sin embargo no hay indicios sobre si la pareja sostiene una relación amorosa o no.

Cabe señalar que ninguno de los han confirmado sin son pareja o no, al haber publicado las fotografías se pensaba que se había confirmado, pero al eliminarlas y no hablar del tema deja con la intriga a sus seguidores.

