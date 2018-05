Después de 20 años Paul Stanley reveló cómo se enteró de la muerte de su papá, Paco Stanley

Paul Stanley decidió compartir con Adela Micha el recuerdo del momento que marcó y puso en pausa su vida.

A casi 20 años de la muerte del conductor Paco Stanley, su hijo Paul Stanley, reveló cómo se enteró de la muerte de su padre, lo dijo en La Saga con Adela Micha.

El 7 de junio de 1999, México fue soprendido por una dramática noticia, el asesinato de su papá, el conductor Paco Stanley.

Durante la entrevista la periodista Adela Micha le pregunto si creía que Mario Bezares era culpable de la muerte de Paco.

A lo que Paul reveló:

El también presentador del matutino "Hoy" dijo en ese instante su maestro entró en nervios por lo le mencionó fue que su padre estaba herido.



"Fui a la dirección y marcó a su oficina y me contesta la secretaria y me dice ' oficina del señor Stanley' , y se escuchaba un des#$% ahí ' perdón sabe que no puedo atender a esta línea ocupada' es que soy Paul qué onda que paso como esta mi papá y ahí se suelta a llorar la secretaria y me dice ' hay hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal' ¿qué paso ya dime? ' a tu papá lo mataron' ", reveló Paul.