Después de 12 años Mariana Garza regresa a las telenovelas

La actriz y ex Timbiriche, Mariana Garza, ha decidido regresar al mundo de las telenovelas luego de pasar más de 12 años lejos de los sets de grabaciones, ha mostrado su emoción por este proyecto.

Será en el programa “Vencer la Ausencia”, de la productora Rosy Ocampo, qué Garza de nuevo interpretara un personaje en la pantalla chica, se ha revelado que su personaje se llamará “Margarita”.

Mariana a través de su cuenta de instagram ha dejado ver su alegría por volver a trabajar con Rosy Ocampo, se ha compartido que las grabaciones iniciarán en abril y unos meses estará en emisión.

Mariana Garza actuará junto a su hija

La actriz actuará junto a su hija

El proyecto “Vencer” de Ocampo, después de tres temporadas se ha convertido en uno de los más vistos, en su última entrega “Vencer el pasado” estuvo la hija de Garza, María Perroni Garza.

Al unirse a la historia es posible que Mariana vaya a compartir cámara con su hija, en esta cuarta temporada también estarán los actores Jesús Ochoa, Nailea Norvid, Alexis Ayala, Alejandra Barros y Danilo Cabrera.

¿Por qué se separó Mariana Garza?

La razón por la que se separó Mariana Garza

En entrevista, la actriz Mariana Garza confesó que su ex esposo Pablo Perroni decidió que ya no quería estar con ella, pues tenía otros planes para su vida, que su matrimonio “ya no estaba funcionando”.

A través de La Verdad Noticias también te informamos que esta ex Timbiriche detecta infidelidades íntimas de esta forma.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.