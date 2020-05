¡Despreciada! Sara Sosa es CRITICADA por anunciar homenaje a José José

Sara Sosa la hija menor de José José, no es perdonada por los mexicanos, ldespues de que ocultara a su padre en pleno momento de su muerte y dispusiera de su cuerpo de manera inapropiada.

Ahora la polémica joven publicó en redes sociales la fecha de lanzamiento sobre el tributo que hará en honor a su padre, dejando en claro que su carrera como cantante va enserio y que pese a que nadie la quiere ella se arriesgará al éxito.

Hay que destacar que muchos opinan que la carrera de Sara Sosa no debe despegar después de haber escondido supuestamente a su padre de sus familiares y amigos mientras se encontraba delicado de salud, ella quiere hacerle un homenaje al príncipe de la canción con su música, pues fue la fan número uno.

La música de Sara Sosa

Tal parece que el álbum de la joven es una imagen donde ella aparece sentada con un vestuario negro con floreado y tocando el piano, un instrumento que aprendió a tocar desde joven y manipula con precisión.

Como era de esperarse los internautas aún recuerdan las acciones que cometió Sara Sosa, después de la muerte de su padre, y es que no dejaba que sus hermanos vieran el cuerpo del artista, por lo que criticaron su nuevo proyecto debido a ese amargo momento que se presenció a través de los medios.

Entre algunos de los comentarios que destacaron en la publicación se encuentran los siguientes: "No me lo pierdo besos y abrazos bendiciones corazón", "Es enserio a eso le llaman no tener madre hay que seguir chingando", entre muchos otros.

TE PUEDE INTERESAR: Sarita Sosa con SORPRENDENTES imágenes reaparece en redes sociales

Sara Sosa n es la única en hacer homenajes, ya que los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol Sosa, han realizado algunos homenajes en honor a su padre, pero debido a la pandemia de coronavirus.