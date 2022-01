Desplome aéreo de Jenni Rivera involucra a Rosie Rivera con estos nuevos datos

El desplome aéreo que provocó la muerte de Jenni Rivera ha vuelto a dar de qué hablar, pues familiares de los seis acompañantes de la querida cantante mexicana, opinaron sobre el escándalo de la familia Rivera por la herencia que ella dejó, y señalaron a Rosie Rivera de ser una mala persona y una ladrona.

Las personas que hablaron pidieron mantener en el anonimato su identidad, pero sí fueron claros al decir que la generosidad y la empatía que la Diva de la Banda tenía en su ser, no fue heredada por su hermana, quien hasta el día de hoy, no ha pagado la indemnización que les corresponde.

La manera en como murió Jenni es una de las más trágicas registradas en el mundo del espectáculo, pues su avión privado se desplomó y todos los ocupantes perdieron la vida de manera inmediata.

Rosie Rivera no honra la memoria de Jenni Rivera

La cantante murió el 9 de diciembre de 2012

Una famosa revista entrevistó a uno de los deudos del fatal accidente que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2012, y detalló que hasta este día, Rosie no ha pagado el dinero que se determinó cuando las autoridades intervinieron y fue entonces que señalaron que la albacea de la cantante, es una ladrona y no honra a la cantante.

“Lo único que puedo decir es que me alegra que Rosie ya no esté a cargo de nada porque es una mala persona, una ladrona que se lleva a la boca un pan muy amargo”.

Admitió que Jenni era una persona muy generosa, pues cuando su familiar trabajó con ella, todo era muy distinto, pero desde que los demás integrantes tomaron posesión de los bienes de la intérprete de ‘Contrabando’, todo fue de mal en peor.

“La familia Rivera ni siquiera nos dio la cara. Nunca recibimos un centavo”.

“Rosie es una bruja, ella se siente la artista, ni siquiera nos tomaba la llamada”.

Detallaron que tras el accidente de Jenni, sienten una tristeza profunda, pues ella no fue la única que perdió la vida, sino seis personas más a las que no se les dio importancia por no ser de familia influyente.

¿Cómo le llamaban a Jenni Rivera?

La cantante perdió la vida en la cima de su fama

Era conocida como La Diva de la Banda, pues tenía un estilo muy sensual cuando cantaba para sus fans en sus conciertos, los cuales eran de los favoritos del público en general, incluso su muerte se dio tras dar un concierto en la Arena Monterrey.

Jenni Rivera sigue generando dinero aún muerta, pues las regalías de sus canciones y empresas, aún funcionan y siguen siendo escuchadas por miles de personas en todo el mundo, mismas que hemos presentado en La Verdad Noticias.

