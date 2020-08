¡Despierta! Taylor Swift llega con otro capítulo de 'Folklore' para ti

Taylor Swift está de regreso con el segundo conjunto temático de canciones de su exitosa colección Folklore pues ha compartido otra lista de reproducción de canciones de su último álbum.

Después de revelar el capítulo The Escapism el viernes, la cantante ha agrupado otra colección de canciones del álbum en lo que ha denominado Folklore: The Sleepless Nights Chapter (noches de insomnio).

Al igual que con The Escapism Chapter de seis canciones lanzado la semana pasada, este capítulo también incluye media docena de canciones del álbum.

La estrella del pop ha sorprendido a los fanáticos con la entrega, titulada The Sleepless Nights Chapter que inicia con la colaboración de Bon Iver 'Exile' antes de pasar a 'Hoax', 'My Tears Ricochet', 'Illicit Affairs', 'This Is Me Trying' y 'Mad Woman'.

Cabe indicar que Folklore, de la cantante Taylor Swift acaba de registrar su cuarta semana en el número uno en la lista Billboard 200.

"En mi cabeza, las canciones de folklore encajan en diferentes grupos y 'capítulos', según cómo encajan temáticamente", tuiteó Swift sobre el primer conjunto.

Taylor Swift ha denominado esta colección Folklore: The Sleepless Nights Chapter

Recordemos que The Escapism consta de "The Lakes", "Seven", "Epiphany", "Cardigan", "Mirrorball" y "Exile", respectivamente.